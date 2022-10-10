Gözlerden uzak tutuyor... Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Toprak ve Maya'yı paylaştı! "Annelerine benziyorlar"

Zeytin Ağacı'nın güzel oyuncusu Tuba Büyüküstün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ile son olarak poz veren Büyüküstün hayranlarından beğeni aldı.

Kızlarını gözlerden uzak yetiştirmeye çabalayan Tuba Büyüküstün son olarak Maya ve Toprak ile selfie çekti.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak'ın son halini görenler "Annelerine benziyorlar", "Büyüdükçe Tuba oluyorlar", "Annelerinin aynısı olmuşlar" yorumlarında bulundu.

Tuba Büyüküstün Onur Saylak ile 6 yıllık evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.