MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gözlerden uzak tutuyor... Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Toprak ve Maya'yı paylaştı! "Annelerine benziyorlar"

Gözlerden uzak tutuyor... Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Toprak ve Maya'yı paylaştı! "Annelerine benziyorlar"

10.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin Ağacı dizisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Toprak ve Maya ile fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler "Annelerinin aynısı olmuşlar" yorumlarından bulundu.

Zeytin Ağacı'nın güzel oyuncusu Tuba Büyüküstün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ile son olarak poz veren Büyüküstün hayranlarından beğeni aldı.

Kızlarını gözlerden uzak yetiştirmeye çabalayan Tuba Büyüküstün son olarak Maya ve Toprak ile selfie çekti.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak'ın son halini görenler "Annelerine benziyorlar", "Büyüdükçe Tuba oluyorlar", "Annelerinin aynısı olmuşlar" yorumlarında bulundu.

ghjhkj

Tuba Büyüküstün Onur Saylak ile 6 yıllık evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Onur Saylak Tuba Büyüküstün Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı kural bozdu! Çocuklarını paylaştı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı kural bozdu! Çocuklarını paylaştı

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

Açıklamalar kafa karıştırmıştı! Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.