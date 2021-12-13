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  4. Tuba Büyüküstün'ün annesini gören inanamadı! "Güzelliği anneden"

Tuba Büyüküstün'ün annesini gören inanamadı! "Güzelliği anneden"

13.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, her dönem adından söz ettiriyor. Son olarak annesi Handan Büyüküstün ile fotoğrafları gündem olan oyuncunun annesini görenler inanamadı. Görenler, "Güzelliği anneden" yorumunda bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den şaşırtan itiraf! ''Çok aşık oldum''

Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

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Son olarak annesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" şeklinden yorumlarda bulundu.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı
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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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