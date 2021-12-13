Tuba Büyüküstün'ün annesini gören inanamadı! "Güzelliği anneden"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.



Son olarak annesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" şeklinden yorumlarda bulundu.