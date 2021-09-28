Tuba Büyüküstün’ün gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızları kocaman oldu

Bu sezon Netflix yapımı Another Self dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün, son olarak Rusya'da bir telekomünikasyon markasının yüzü oldu.

Tuba Büyüküstün, "Gönülçelen" dizisinde aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Onur Saylak ile 2011'de Paris'te evlenmişti.

Çiftin evliliği 6 yıl sürdü ve 2017 yılında boşandılar. Fakat bu süreye iki dünyalar tatlısı kız çocuğu sığdırdılar!

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla takdir toplayan Tuba Büyüküstün, 2012 yılında anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Güzel oyuncu ile eski eşi Onur Saylak, ikiz kızlarını kameralardan ve meraklı gözlerden uzak bir şekilde kucaklarına aldı. 2012 yılında doğum yapan Tuba Büyüküstün, kızlarına Toprak ve Maya isimlerini verdi.

Tuba Büyüküstün ve 2017 yılında boşandığı eşi Onur Saylak, bütün şöhretlerine rağmen kızlarını göz önünde büyütme taraftarı değiller.

Tuba Büyüküstün bir dönem ekranlardan uzak kalmış olsa da popülerliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Yaptığı paylaşımlarla bile sürekli gündemde kalan güzel oyuncu, kızlarını ise kameralardan uzak büyütmeyi tercih ediyor.

Kızlarıyla kamera karşısına fazla geçmeyen Tuba Büyüküstün'ün zaman zaman yaptığı paylaşımlar takipçilerini çok şaşırtıyor!

Kameralardan kaçan Tuba Büyüküstün, çocuklarını kendi sosyal medya hesabında paylaşmayı tercih ediyor. Zaman zaman yaptığı anne-kız paylaşımlarında Maya ve Toprak'ın ne kadar büyümüş olduğu takipçilerinin gözünden kaçmıyor!