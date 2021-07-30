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TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

30.07.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de TÜBİTAK personel alımı yapılacağı, 126 AR-GE ve 2 teknik destek personeli alınacağı bilgisi yer aldı. İstihdam edilecek personeller Kocaeli, Konya ve Ankara'da görev yürütecek. TÜBİTAK personel alımı için adaylarda aranan şartlar ve personel alımının son tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere uzman yardımcısı, uzman, teknisyen, araştırmacı ve ar-ge personeli alımı yapacak.TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları belli oldu. İstenilen çalışan profiline uygun adayların Konya, Kocaeli ve Ankara'da hizmet vereceği açıklandı.

TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

TÜBİTAK personel alımı için başvurular "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresinden yapılacak. Başvurular, 16 Ağustos'a kadar söz konusu adres üzerinden alınacak.
Başvuru süreci 16 Ağustos 17.00'da sona erecek.
TÜBİTAK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Konya, Kocaeli ve Ankara'daki merkezlerinde uzman yardımcısı, uzman, ar-ge personeli ve teknisyen istihdam edileceği ifade edildi.
Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Branşa göre YÖKDİL, TDS veya KPDS puanı talep edilecek.

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları
* Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, * Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, * Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak şartları aranmaktadır.
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