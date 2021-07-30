TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere uzman yardımcısı, uzman, teknisyen, araştırmacı ve ar-ge personeli alımı yapacak.TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları belli oldu. İstenilen çalışan profiline uygun adayların Konya, Kocaeli ve Ankara'da hizmet vereceği açıklandı.

TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

TÜBİTAK personel alımı için başvurular "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresinden yapılacak. Başvurular, 16 Ağustos'a kadar söz konusu adres üzerinden alınacak.

Başvuru süreci 16 Ağustos 17.00'da sona erecek.

TÜBİTAK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Konya, Kocaeli ve Ankara'daki merkezlerinde uzman yardımcısı, uzman, ar-ge personeli ve teknisyen istihdam edileceği ifade edildi.

Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Branşa göre YÖKDİL, TDS veya KPDS puanı talep edilecek.