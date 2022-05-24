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  4. Tuğba Ekinci'den sahnede seksi dans! Cesur kıyafeti dikkat çekti

Tuğba Ekinci'den sahnede seksi dans! Cesur kıyafeti dikkat çekti

24.05.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcılığı dışında açıklamaları ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci sahnede cesur tarzıyla dikkat çekti. Gülşen'in cesur tarzını 17 yıl önce 'O şimdi Asker' şarkısıyla yaptığını daha önce paylaşımlarında söyleyen Ekinci'nin sahnede erotik dansı da olay oldu.

'O Şimdi Asker' şarkısı ile şöhreti yakalan Tuğba Ekinci hem cesur paylaşımları hem de gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

44 yaşındaki ünlü şarkıcı son olarak vücudunu havluyla sardığı çıplak pozunu takipçileriyle paylaşmış ve dikkat çekmişti.

Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde sahneye çıktı.

DANSIYLA OLAY OLDU

Sahnede süper mini bir şort giyen şarkıcı şortun üstüne iste tanga detaylı bir tulum tercih etti.
Tuğba Ekinci'nin seksi dansı da dikkat çekti.
Gülşen'in cesur tarzının tartışıldığı günlerde 17 yıl önce 'O şimdi Asker' şarkısıyla cesaretini konuşturduğunu dile getiren Ekinci belli ki sahnelerde yeniden fırtına gibi esmeyi düşünüyor.
Tuğba Ekinci mart ayında "Bu aralar çok yoğunuz. Yeni şarkım geliyor, onun heyecanını yaşıyorum Klibi de çektik, yayın zamanını bekliyoruz. 'Böyle bir klip daha önce görülmedi' diyebilirim. Herkesi şaşırtacağım" açıklamasını yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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