Tuğba Ekinci'den sahnede seksi dans! Cesur kıyafeti dikkat çekti

'O Şimdi Asker' şarkısı ile şöhreti yakalan Tuğba Ekinci hem cesur paylaşımları hem de gündeme dair açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 44 yaşındaki ünlü şarkıcı son olarak vücudunu havluyla sardığı çıplak pozunu takipçileriyle paylaşmış ve dikkat çekmişti. Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde sahneye çıktı.

DANSIYLA OLAY OLDU

Sahnede süper mini bir şort giyen şarkıcı şortun üstüne iste tanga detaylı bir tulum tercih etti.

Tuğba Ekinci'nin seksi dansı da dikkat çekti.

Gülşen'in cesur tarzının tartışıldığı günlerde 17 yıl önce 'O şimdi Asker' şarkısıyla cesaretini konuşturduğunu dile getiren Ekinci belli ki sahnelerde yeniden fırtına gibi esmeyi düşünüyor.