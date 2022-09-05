TÜİK duyurdu! İşte Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçları açıklandı.

İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır’da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye’nin en mutsuz ili oldu.



