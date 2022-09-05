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  4. TÜİK duyurdu! İşte Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri

TÜİK duyurdu! İşte Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri

05.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' ile Türkiye'nin en mutlu 3 ilini ve en mutsuz 3 ilini belirledi. İşte rapordaki çarpıcı sonuçlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçları açıklandı.

DİYARBAKIR EN MUTSUZ İL!

İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır’da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye’nin en mutsuz ili oldu.

Tunceli’deki yüzde 24,2’lik oran Tunceli’yi en mutsuz 2’nci şehir yaptı.

Şanlıurfa ise yüzde 21,04’lük oranla 3’üncü sırada yer aldı.

EN MUTLU İL ISPARTA

EN MUTLU İL ISPARTA
Türkiye’nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti.

Isparta’nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye’nin en mutlu 2’nci ili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
mutlu tüik il
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