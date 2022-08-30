Tüm ağrılarınız son bulacak! Kemik ağrısı için birebir yiyecekler

Genellikle kollarda ve bacaklarda görülen kemik ağrıları yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Toplumda sıklıkla görülen bu ağrılar genellikle hava değişikliği, yorgunluk, ters hareket yapılması nedeniyle kaynaklanıyor. Ancak geçmeyen ve sürekli olarak tekrarlanan kemik ağrılarınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

KEMİK AĞRILARINI GEÇİRMEK İÇİN

ZENCEFİL ÇAYI Doğal bir ağrısı kesici olarak bilinen malzemelerden zencefil, soğuk algınlığında sıkça destek aldığımız doğal malzemelerden olsa da hünerleri bu kadarla sınırlı değil aslında. Kendisi kemik ağrılarını azaltma konusunda da tam bir uzman. Üstelik bunun için tek yapmanız gereken bir fincan zencefil çayını afiyetle içmek.

PAPATYA ÇAYI Bitki çaylarından destek alarak ağrılarınızı azaltmak isterseniz tıpkı zencefil çayı gibi ağrı kesici etkiler gösteren çaylardan papatya çayını tercih edebilirsiniz. Bunun için aktarlardan kurutulmuş papatya temin edip bir fincan kaynar suyun içine ilave edebilir ve bir süre demlendirip süzdükten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

ISIRGAN OTU ÇAYI Soğuk algınlıkları başta olmak üzere birçok kış hastalığında kendisinden destek aldığımız bitki çaylarından ısırgan otu çayı da eklem ve kemik ağrıları karşısında vücudumuzun yanında yer alan isimlerden. Bunun için de ağrınız varken 1 çay kaşığı kadar kurutulmuş ısırgan otunu bir su bardağı kaynar suyun içine ilave edebilir ve demleyip süzdükten sonra içebilirsiniz.

HİNT YAĞI Bitkilerden etkili şekilde destek alabilmenin en temel yollarından biri de bitkilerden elde edilen yağlarla ağrıyan bölgeye masaj yapmak tabii ki. İşte bu masajı yapmak için tercih edebileceğiniz doğal ağrı kesici niteliğindeki yağlardan biri de Hint yağı. Hint yağını elinizle ağrılı bölgeye çok bastırmadan masaj yaparak uygulayın, ardından bölgeyi bezle çok sıkmadan dikkatlice kapatıp 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Ağrılarınızın hafiflediğini hissedeceksiniz.