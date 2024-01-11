Turabi'nin paylaşıp sildiği erotik fotoğraflar gündem oldu! İşte Turabi'nin fotoğrafları

Turabi o dönemde tepkilere "Sadece fotoğraf. Başka bir şey değil. Kötü yorum yazan kardeşlerim kafanızda kurduğunuz düşünceler olmuyor burada! Ki olsa da size ne. Burada sadece üçümüz değil, kamera arkasında kocaman bir ekiple beraberiz. Sana bir şey kötü geliyor diye, bu onun kötü bir şey olduğu anlamına da GELMEZ. Hele de başkalarının namusu seni hiç ilgilendirmez!" yanıtını vermişti.