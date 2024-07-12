Türk hekiminin tedavisi tarihe geçti! Kalp hastası genç kadını hayata bağlayan müdahale ödül aldı

"YAPTIĞIMIZ TEDAVİ YÖNTEMİ, YENİ BİR SEÇENEK"

Türk Kardiyoloji Derneğince 2019'da Yılın En Başarılı 3'üncü, 2020'de Yılın En Başarılı 2'inci ve 2022'de Yılın En Başarılı 1'inci Genç Kardiyolog ödüllerine de layık görülen Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, pil kablosunun tamamen çıkarılmasının hasta için büyük hayati risk oluşturduğundan açık cerrahi müdahale yapamadıklarını söyledi.