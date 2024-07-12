HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türk hekiminin tedavisi tarihe geçti! Kalp hastası genç kadını hayata bağlayan müdahale ödül aldı

Türk hekiminin tedavisi tarihe geçti! Kalp hastası genç kadını hayata bağlayan müdahale ödül aldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.07.2024 15:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kalp hastası 24 yaşındaki kadını sağlığına kavuşturan ve literatüre giren müdahale, uluslararası tıp kongresinde "en iyi klinik yöntem" ödülünü aldı.

Kalbi delik olarak doğan Ayşenur Çalışkan'a 4 yaşında kalp pili takıldı. 9 ve 15 yaşlarında kalp pili jeneratörü değişen Çalışkan, 24 yaşına geldiğinde göğsünde kasılmalar, kolunda uyuşukluk ve kalp yetmezliği şikayetleriyle Konya ve Ankara'daki hastanelere başvurdu.

Express

Kalp pili jeneratörü 3'üncü kez değişmesine rağmen rahatsızlığı geçmeyen Çalışkan, eşinin tavsiyesiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu'ya muayene oldu.

Çalışkan'ın tomografisine baktığında 20 yıl önce takılan kalp pili kablosunun artık hastanın organlarıyla birleştiğini, kablonun birçok damarın içine girip çıktığını, çıkartılırsa hastanın hayatını kaybedeceğini anlayan Kuyumcu, kabloyu çıkarmadan tedavi etme üzerinde yoğunlaştı.

Hastaya takılacak yeni pil sisteminin verimli çalışması için daha önceden uygulama örneği olmayan eski pilin kablosunun dış katmanına zarar vermeden içindeki metal iletken kabloları tek tek çıkarma yöntemi fikrini bulan Kuyumcu, hastanın da onayını aldıktan sonra ameliyatı uygulama aşamasına geçti.

Kuyumcu, kendisine operasyonda yardımcı olan Kardiyolog Doç. Dr. Bayram Ali Uysal'la yaklaşık 3 saatte açık kalp ameliyatı yapmadan hastanın karın boşluğundan ulaştıkları kabloyu keserek dış katmanına zarar vermeden içindeki 20'şer santimetrelik onlarca metal kabloyu çıkardı. Bu müdahalenin ardından yeni kalp pili sistemi (jeneratör ve lead) takılan Çalışkan, ertesi gün hastaneden taburcu edildi.

"YAPTIĞIMIZ TEDAVİ YÖNTEMİ, YENİ BİR SEÇENEK"

"YAPTIĞIMIZ TEDAVİ YÖNTEMİ, YENİ BİR SEÇENEK"

Türk Kardiyoloji Derneğince 2019'da Yılın En Başarılı 3'üncü, 2020'de Yılın En Başarılı 2'inci ve 2022'de Yılın En Başarılı 1'inci Genç Kardiyolog ödüllerine de layık görülen Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, pil kablosunun tamamen çıkarılmasının hasta için büyük hayati risk oluşturduğundan açık cerrahi müdahale yapamadıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kalp‎
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha

Ağlayarak gitti! Neslim Güngen ve İnanç Güngen adliyeye sevk edildi! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti...

Ağlayarak gitti! Neslim Güngen ve İnanç Güngen adliyeye sevk edildi! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti...

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Canlı yayında kan donduran anlar! Yanlışlıkla kendisini kafasından vurdu

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış!

Ceset parçalarını mesai saatinde işyerinde saklamış!

İşçilere bol keseden fırça! Tehdit etti, azarladı, susturdu

İşçilere bol keseden fırça! Tehdit etti, azarladı, susturdu

AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.