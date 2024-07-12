Türk hekiminin tedavisi tarihe geçti! Kalp hastası genç kadını hayata bağlayan müdahale ödül aldı

Kalbi delik olarak doğan Ayşenur Çalışkan'a 4 yaşında kalp pili takıldı. 9 ve 15 yaşlarında kalp pili jeneratörü değişen Çalışkan, 24 yaşına geldiğinde göğsünde kasılmalar, kolunda uyuşukluk ve kalp yetmezliği şikayetleriyle Konya ve Ankara'daki hastanelere başvurdu.
Kalp pili jeneratörü 3'üncü kez değişmesine rağmen rahatsızlığı geçmeyen Çalışkan, eşinin tavsiyesiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu'ya muayene oldu.
Çalışkan'ın tomografisine baktığında 20 yıl önce takılan kalp pili kablosunun artık hastanın organlarıyla birleştiğini, kablonun birçok damarın içine girip çıktığını, çıkartılırsa hastanın hayatını kaybedeceğini anlayan Kuyumcu, kabloyu çıkarmadan tedavi etme üzerinde yoğunlaştı.
Hastaya takılacak yeni pil sisteminin verimli çalışması için daha önceden uygulama örneği olmayan eski pilin kablosunun dış katmanına zarar vermeden içindeki metal iletken kabloları tek tek çıkarma yöntemi fikrini bulan Kuyumcu, hastanın da onayını aldıktan sonra ameliyatı uygulama aşamasına geçti.
Kuyumcu, kendisine operasyonda yardımcı olan Kardiyolog Doç. Dr. Bayram Ali Uysal'la yaklaşık 3 saatte açık kalp ameliyatı yapmadan hastanın karın boşluğundan ulaştıkları kabloyu keserek dış katmanına zarar vermeden içindeki 20'şer santimetrelik onlarca metal kabloyu çıkardı. Bu müdahalenin ardından yeni kalp pili sistemi (jeneratör ve lead) takılan Çalışkan, ertesi gün hastaneden taburcu edildi.
Türk Kardiyoloji Derneğince 2019'da Yılın En Başarılı 3'üncü, 2020'de Yılın En Başarılı 2'inci ve 2022'de Yılın En Başarılı 1'inci Genç Kardiyolog ödüllerine de layık görülen Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, pil kablosunun tamamen çıkarılmasının hasta için büyük hayati risk oluşturduğundan açık cerrahi müdahale yapamadıklarını söyledi.