Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim sürecinde çekilen fotoğraflar film sahnelerini aratmadı! Ortaya çarpıcı görüntüler çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en seçkin birliği olan ve halk arasında "bordo bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, aldığı "paramedik" seviyesindeki eğitim sayesinde adeta hayat kurtarıyor.
Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görev yapan profesyonel askerlerin gönüllülük esasına göre başvurduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim süreci gerçekleştiriliyor.
Başarısız olanların birliğine geri döndüğü zorlu eğitim kapsamında, bu seçkin birlikte yer almak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları da test ediliyor.
Zorlu eğitimi tamamlayan personel daha sonra belirlenen uzmanlık alanlarına göre yeni eğitimlere tabii tutuluyor.
Timde yer alan tüm personel silah kullanımı, yakın dövüş, paraşüt, dalgıçlık gibi bir çok operasyonel faaliyet konusunda uzman seviyesinde özel donanım ve birikime sahip oluyor.