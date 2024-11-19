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  4. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim sürecinde çekilen fotoğraflar film sahnelerini aratmadı! Ortaya çarpıcı görüntüler çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim sürecinde çekilen fotoğraflar film sahnelerini aratmadı! Ortaya çarpıcı görüntüler çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.11.2024 11:21
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı, aldığı paramedik seviyesindeki eğitimle sahada yerini alıyor. Zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan tim personeli, operasyonel görevlerin yanı sıra, yaralı askerlere ilk müdahaleyi yaparak sağlık hizmeti sağlıyor. Sıhhiye uzmanları, muharebe alanında realist simülasyonlarla hızla müdahale becerilerini geliştiriyor ve hazır durumda bulunuyor. O anlar ise hayran bırakan türden oldu. Görüntüler film sahnesini aratmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en seçkin birliği olan ve halk arasında "bordo bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, aldığı "paramedik" seviyesindeki eğitim sayesinde adeta hayat kurtarıyor.

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Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görev yapan profesyonel askerlerin gönüllülük esasına göre başvurduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim süreci gerçekleştiriliyor.

Başarısız olanların birliğine geri döndüğü zorlu eğitim kapsamında, bu seçkin birlikte yer almak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları da test ediliyor.

Zorlu eğitimi tamamlayan personel daha sonra belirlenen uzmanlık alanlarına göre yeni eğitimlere tabii tutuluyor.

EĞİTİMİN YANINDA TECRÜBE ESAS

EĞİTİMİN YANINDA TECRÜBE ESAS

Timde yer alan tüm personel silah kullanımı, yakın dövüş, paraşüt, dalgıçlık gibi bir çok operasyonel faaliyet konusunda uzman seviyesinde özel donanım ve birikime sahip oluyor.

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eğitim tsk türk silahlı kuvvetleri
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