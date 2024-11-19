Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitim sürecinde çekilen fotoğraflar film sahnelerini aratmadı! Ortaya çarpıcı görüntüler çıktı

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.