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Türk Telekom internet neden yok? İnternet neden çekmiyor?

04.10.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalarda meydana gelen erişim sorunlarının yanı sıra Türk Telekom'un internet hızında da 4 Ekim itibarıyla problem yaşanıyor. Türk Telekom müşterileri internetin çekmemesinden, yavaş olmasından şikayetçi. İşte merak edilenler...

4 Ekim saat 18.30 itibarıyla 3 büyük sosyal medya devi Whatsapp, Facebook ve Instagram'da global çapta erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin 3 büyük sosyal medya devinden açıklama gelirken bu sefer de kullanıcılar Türk Telekom internetinin yavaş olmasından şikayetçi. Türk Telekom internet hızına ilişkin Twitter'da binlerce tweet atıldı.

TÜRK TELEKOM İNTERNET NEDEN YOK?

Instagram, Facebook ve Whatsapp'a giremeyen kullanıcılar 5xx server sorunu ile karşılaştı. Kesinti, kullanıcıları hem mobil hem de masaüstü cihazda etkiliyor.
İnternette yalnızca Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamasına giriş yaparken sorun yaşıyorsanız bunun nedeni global çapta meydana gelen kesintidir. Ancak internet hızınızdan kaynaklı sorun olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki adreslerden sorgulama yapabilirsiniz.
Türk Telekom arıza sorgulamak için "https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/internet/sayfalar/kapsama-haritasi.aspx" adresine erişim sağlayınız.
Ayrıca, "https://www.netspeed.com.tr/hiz-testi" adresinden internet hız testi yapabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
internet facebook whatsapp Türk Telekom Instagram
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