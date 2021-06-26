Türkiye'de bir ilk! Kapadokya'da açıldı, turistlerden yoğun ilgi

Çin’de 2 bin 500 yıl önce tedavi amaçlı olarak kullanılan ayak masajı bugünlerde ise insanların bedenlerini dinlendirmek için yapılıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek amacıyla Türkiye’nin ilk ayak masaj salonu açıldı.

"İNSANLARIN BEDENLERİNİ DİNLENDİRİYORUZ"

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde hizmet veren ayak masaj salonuna özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden işletme sahibi Erdoğan Kılıç, "Biz burada ayak masajı hizmeti vererek insanların bedenlerini dinlendiriyoruz" dedi.

Kılıç, açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“Kapadokya’mızda yıllık 2 milyon 800 bin ziyaretçi geliyor. O kadar güzel bir lokasyona sahibiz ki insanlar burada geziyorlar. Bizde misafirlerimizi dinlendirmek için Uzakdoğu sistemli Tayland masajını getirdik. Ayak masajı 2 bin 500 yıl önce Çin’de tedavi amaçlı kullanılan bir masaj sistemiydi. O zamanlar tabii ki ameliyatlar oluyordu.

Direk insanlar bu yolla tedavi ediliyordu. Bizde bu doğrultuda insanları rahat ettirebilir miyiz diye bir uygulama geliştirdik. Şu ana kadar çok güzel ilgi var.