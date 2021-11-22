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  4. Türkiye'de yakalayıp Avrupa'ya ihraç ediyorlar! Günlük kazanç 900 lira

Türkiye'de yakalayıp Avrupa'ya ihraç ediyorlar! Günlük kazanç 900 lira

22.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan kurbağalar, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Mutfaklardaki menülerde yer verilen kurbağalar, önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Günde 5 saat mesai yaparak evine ekmek götüren kurbağa avcıları ise, bu uğraşları sonunda 900 lira kazanıyor.

Anadolu'nun pek çok şehrinde yapılan kurbağa avcılığında Edirne ve Hatay başat kentlerden sayılıyor. Edirne'de kış mevsiminde gündüz Hatay'da ise gece avcılığıyla yakalanan kurbağalar ihracat kalemleri arasında yer alıyor.

Meşakkatli avcılıkta ustalığını babalarından öğrenen yeni nesil avcılar çeşitli nedenlerle azalan kurbağa popülasyonuna rağmen mesleği sürdürmek adına mücadelelerine devam ediyor.

KİLOGRAMI 30 LİRA

Edirne'de çeltiğin yoğun olarak yetiştirildiği İpsala ve Meriç ilçelerinde tarla ile sulama kanallarından avcılar tarafından toplanan kurbağalar Avrupa mutfaklarının menülerinde yer buluyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TOPLANIYORLAR

Meriç'in Kadıdondurma köyü de kurbağa toplayıcılığının yoğun olarak yapıldığı yerler arasında bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla köy meydanında toplanan avcılar, minibüse binerek çeltik arazilerinin yolunu tutuyor. Belirledikleri bölgede araçtan inen avcılar, kasık çizmelerini giyip kepçelerini ellerine alarak çeltik arazilerindeki su kanallarında nasiplerini aramaya başlıyor.
Kanala kurbağa yakalamada kullandıkları kepçeyi sokan avcılar, bir yandan da suyu ayaklarıyla karıştırarak dipteki kurbağaları kepçeyle almaya çalışıyor.
Kurbağacıların avlanması yaklaşık 5 saat sürüyor. En az 30 kurbağa 1 kilogram geliyor. Yakalanan kurbağalar, köyde kilosu 30 liradan aracıya satılıyor.
Aracı tarafından havuzlarda toplanan kurbağalar, boylarına göre ayrılıp canlı olarak filelere doldurularak ihracatçı firmaya gönderiliyor.

BAZI GÜNLER HİÇ YAKALAYAMIYORLAR

BAZI GÜNLER HİÇ YAKALAYAMIYORLAR
Köyde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Beyti Aydın (65), AA muhabirine, 30 yıldır kurbağa avcılığı yaptığını söyledi. Kurbağa avcılığını kışın yapmayı tercih ettiğini belirten Aydın, yaz döneminde çeltik tarlalarında yamaklık yaptığını ifade etti.
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