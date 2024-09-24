Türkiye'deki adalet sistemi sorgulanıyor! Bu kadar sabıkası olan Yunus Emre Geçti, polisimizi nasıl şehit edebiliyor... İşte dünyada olmayan sadece bizde olan sistem

"DÜNYADA OLMAYAN BİZDE OLAN BİR SİSTEM"

2020 yılından sonra işlenen, istismar, kasten öldürme ve terör suçları hariç cezanın üçte ikisinin cezaevinde geçirilme şartının getirildiğini hatırlatan Kaya “Dokuz yıl ceza aldığınızda altı yılını cezaevinde geçiriyorsunuz. Geriye kalan üç yıl için hem meşruten tahliyeye hem de şartlı salıvermeye hak kazanılır. ‘Denetimli serbestliğe uygun’ raporu verilirse salıverilirsiniz. Dünyada hiçbir kanunda olmayan bizde olan bir sistem var. Son üç yılı denetimli serbestlik geçirebiliyorsunuz, şartlı salıvermenin yanında. Çağdaş ceza hukuklarında olmayan bir şekilde sanık lehine iki defa kanuni bir imkân sağlanıyor. Bir suçlunun sırf sabıkalı olması sokakta gezmesine mani değil” ifadelerini kullandı.