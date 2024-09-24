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  4. Türkiye'deki adalet sistemi sorgulanıyor! Bu kadar sabıkası olan Yunus Emre Geçti, polisimizi nasıl şehit edebiliyor... İşte dünyada olmayan sadece bizde olan sistem

Türkiye'deki adalet sistemi sorgulanıyor! Bu kadar sabıkası olan Yunus Emre Geçti, polisimizi nasıl şehit edebiliyor... İşte dünyada olmayan sadece bizde olan sistem

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.09.2024 08:00
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Ümraniye'de şehit edilen Şeyda Yılmaz tüm Türkiye'yi ağlatırken onlarca sabıkası bulunan cani Yunus Emre Geçti'nin sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmesi adalet sistemini bir kez daha sorgulattı. Uzmanlar hem sapık hem hırsız hem katil Geçti'nin dışarıda olma sebebini anlattı. Uygulama yönteminin değişmesini isteyen uzmanlar, 'Dünyada hiçbir kanunda olmayan bizde olan bir sistem var.' diyerek tepki gösterdi.

Ümraniye’de önceki gece Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce “motosiklet hırsızlığı” suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı. Çeşitli suçlardan 29 adet kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde köşeye kıstırıldı. Ekiplere direnen şüpheli gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı.

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KAHRAMAN POLİSİMİZİ ŞEHİT ETTİ

Ekiplerin de karşılık verdiği silahlı çatışmada kadın polis Şeyda Yılmaz (27) başından ağır yaralandı. Acilen ameliyata alınan Yılmaz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sivas’ta bulunan baba ocağı Türk bayraklarıyla donatılırken Yılmaz’ın yaklaşık bir sene önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu belirtildi. Öte yandan Yılmaz’ın olaydan sonraki gün beş günlük izne çıkıp anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Şehit, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas’a getirildi. Yılmaz’ın naaşını Nuri Demirağ Havalimanı’nda ailesi karşıladı. Cenaze dün Ay Yıldız Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği’ne defnedildi.

ADALET SİSTEMİ SORGULANDI

ADALET SİSTEMİ SORGULANDI

Dağda terörü bitirme noktasına getiren kahramanların şehirde suç makineleri tarafından şehit edilmesi adalet sistemini sorgulattı. Türkiye Gazetesi'ne konuşan hukukçu Cem Kaya “Sanık, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’daki gerekli şartları sağlıyorsa maalesef cezaevinden çıkabiliyor. Hukuk sistemimizde meşruten (şarta bağlı) tahliye ve denetimli serbestlik var” dedi.

"DÜNYADA OLMAYAN BİZDE OLAN BİR SİSTEM"

"DÜNYADA OLMAYAN BİZDE OLAN BİR SİSTEM"

2020 yılından sonra işlenen, istismar, kasten öldürme ve terör suçları hariç cezanın üçte ikisinin cezaevinde geçirilme şartının getirildiğini hatırlatan Kaya “Dokuz yıl ceza aldığınızda altı yılını cezaevinde geçiriyorsunuz. Geriye kalan üç yıl için hem meşruten tahliyeye hem de şartlı salıvermeye hak kazanılır. ‘Denetimli serbestliğe uygun’ raporu verilirse salıverilirsiniz. Dünyada hiçbir kanunda olmayan bizde olan bir sistem var. Son üç yılı denetimli serbestlik geçirebiliyorsunuz, şartlı salıvermenin yanında. Çağdaş ceza hukuklarında olmayan bir şekilde sanık lehine iki defa kanuni bir imkân sağlanıyor. Bir suçlunun sırf sabıkalı olması sokakta gezmesine mani değil” ifadelerini kullandı.

"POLİSİMİZ KORKTUĞU İÇİN HATA YAPIYOR"

"POLİSİMİZ KORKTUĞU İÇİN HATA YAPIYOR"

Şartlı salıverme veya denetimli serbestlik uygulamasından birinin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Kaya, ikisinin aynı anda tatbik edilmesinin problemleri de beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Polisin olay anındaki müdahalelerinde yasa eksikliği bulunduğuna yönelik iddialara da değinen Kaya “Polisimiz ‘Hapse girerim, meslekten atılırım, açığa alınırım’ diye korkuyor. Korktuğu için de hata yapıyor. ABD’de bakıyorsunuz tehlikeli bir anda polis anında çekip vuruyor çünkü onlar polis devleti, biz ise hukuk devletiyiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
şehit Ceza Ümraniye adalet
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