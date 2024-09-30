Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk silahla paylaşım yapıyor, binler beğeniyor

19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından Türkiye'deki çeteleşme ve silahlanma yeniden gündeme geldi. Yurt dışı bağlantılı pek çok çetenin, özellikle motosiklet kullanarak yaptığı silahlı saldırılar dikkat çekerken; Türkiye her güne yeni bir polis operasyonuyla uyanır hale geldi.