Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk silahla paylaşım yapıyor, binler beğeniyor

19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından Türkiye'deki çeteleşme ve silahlanma yeniden gündeme geldi. Yurt dışı bağlantılı pek çok çetenin, özellikle motosiklet kullanarak yaptığı silahlı saldırılar dikkat çekerken; Türkiye her güne yeni bir polis operasyonuyla uyanır hale geldi.
Emniyet var gücüyle çetelere göz açtırmamak için operasyonlarını sürdürürken, bireysel silahlanma ise tehlikeyi başka boyutlara taşıyor.
Polis memuru Şeyda'yı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda olması tartışma yaratmış, silahlarla paylaştığı videolar gündem olmuştu.
Geçti'nin PİTON 822 isimli çeteye üye olduğu iddia edilirken, artan çeteleşme oranı endişe yaratmıştı.
Gaziantep'te de bir grup çete üyesi silahlarla sokağa çıkmış, aralarında husumet olduğu öğrenilen bir başka çeteyi tehdit etmişti.
Özellikle kenar mahallerde yaşayan 20 yaşının altındaki gençlerin mafyalara özendiği ve genç yaşta birçok suça bulaştığı raporlara yansırken, silahlanma yaşının ise daha da düşük olduğu iddia edildi.