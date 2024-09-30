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  4. Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk silahla paylaşım yapıyor, binler beğeniyor

Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk silahla paylaşım yapıyor, binler beğeniyor

30.09.2024 16:05
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Çetelerin silahlı çatışmaları, düzenlenen saldırılar derken bireysel silahlanma Türkiye'nin gündemine oturdu. PİTON 82 çetesine üye olduğu belirtilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi Türkiye'nin ciğerini yakarken, Gaziantep'te çete üyelerinin sokağa çıkarak tehditler savurması çok konuşulmuştu. Son olarak 10 yaşlarındaki bir çocuğun paylaştığı fotoğraflar ve gelen binlerce beğeni endişe yarattı.

19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından Türkiye'deki çeteleşme ve silahlanma yeniden gündeme geldi. Yurt dışı bağlantılı pek çok çetenin, özellikle motosiklet kullanarak yaptığı silahlı saldırılar dikkat çekerken; Türkiye her güne yeni bir polis operasyonuyla uyanır hale geldi.

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Emniyet var gücüyle çetelere göz açtırmamak için operasyonlarını sürdürürken, bireysel silahlanma ise tehlikeyi başka boyutlara taşıyor.

Polis memuru Şeyda'yı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda olması tartışma yaratmış, silahlarla paylaştığı videolar gündem olmuştu.

ÇETELEŞMELER ENDİŞE YARATIYOR

ÇETELEŞMELER ENDİŞE YARATIYOR

Geçti'nin PİTON 822 isimli çeteye üye olduğu iddia edilirken, artan çeteleşme oranı endişe yaratmıştı.

ÇETE ÜYELERİ SOKAĞA ÇIKMIŞTI

ÇETE ÜYELERİ SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Gaziantep'te de bir grup çete üyesi silahlarla sokağa çıkmış, aralarında husumet olduğu öğrenilen bir başka çeteyi tehdit etmişti.

Özellikle kenar mahallerde yaşayan 20 yaşının altındaki gençlerin mafyalara özendiği ve genç yaşta birçok suça bulaştığı raporlara yansırken, silahlanma yaşının ise daha da düşük olduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
çete
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