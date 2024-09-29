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Türkiye'den de görülmeye başladı, hem de çıplak gözle! C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı için 80 bin yıl sonra bir ilk

29.09.2024 16:28
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Geçen yıl keşfedilen ve 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek olan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye'den de görülmeye başladı. Cuma gününden itibaren dürbün ve teleskoplarla gözlemlenen yıldız birkaç gün sonra tekrar çıplak gözle izlenebilecek. Hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntülemek isteyenler heyecanla gökyüzüne kilitlendi. Yıldızın önümüzdeki süreçte parçalanma ihtimali de bulunuyor.

Gökyüzü meraklıları için de Dünya için de tarihi günler! C/2023 A3 kuyruklu yıldızı 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilir hale geldi. Haliyle Türkiye'den de meraklıları gözlerini göğe dikti. Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, kuyruklu yıldızı Kastamonu'dan görüntüledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedildiği günden beri gökyüzü meraklılarınca heyecanla beklenen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye semalarında görülmeye başlandı. Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Cuma gününden itibaren gün doğumundan önce doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla gözlemlense de Güneş’e çok fazla yakın olması nedeniyle birkaç gün sonra tekrar çıplak gözle izlenebilecek.

Güneş’in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor. Şayet kuyruklu yıldız parçalanmaz ise sonrasında Ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.

Ayrıca bazı bilim adamlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş’e en yakın konumuna gelecek olan kuyrukluyıldızın Güneş’in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor. Şayet kuyruklu yıldız parçalanmaz ise sonrasında Ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.

Geçen yıl keşfedilen ve dört sabah boyunca gün doğmadan hemen önce gözlemlenen C/2023 A3 kuyruklu yıldızı, hızla Dünya’ya yaklaştığı anlara tanıklık etmek isteyen astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek için gece boyunca Kastamonu’da nöbet tuttu. Işık kirliliği olmayan bölgelerden dürbün veya küçük bir teleskopla dahi seyredilebilen kuyruklu yıldızı çekebilmek için saatler öncesinde hazırlıklarını yapan astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, verilen koordinatları teleskopa girerek kuyruklu yıldızı incelediler.

Kastamonu’nun Sapaca köyü yol ayrımında tarla üzerinde hazırlık yapan astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu ve arkadaşı Sinan Kendirci, kuyruklu yıldızın görülmeye başlamasıyla birlikte özel ekipmanlarla çekimlerini yaparak 80 bin yılda bir görülen bu doğa olayına şahitlik ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Dünya gökyüzü yıldız
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