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Türkiye'den KPSS manzaraları... Erken geldi ama sınava giremedi

18.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Temmuz'da düzenlenen iki oturumdan birisi olan ve ÖSYM tarafından iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Tokat'ta sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi.

İptal edilen KPSS sınavı bugün saat 10.15'te yapılmaya başlandı. Tüm yurttan KPSS manzaraları gelirken Tokat’ta KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine erken gelen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi.

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SAAT 10'DAN SONRA ADAYLAR ALINMADI

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı.

ERKEN GELDİ AMA SINAVA GİREMEDİ

Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi. Sınavın yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten genç, okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.

Kaynak: İHA

ANTALYA'DA SINAVA SANİYELERLE YETİŞTİ

ANTALYA'DA SINAVA SANİYELERLE YETİŞTİ
Antalya'da saat 09.59'da kapının kapatılmasından saniyeler sonra bir kadın aday koşarak sınav binasına geldi. Kapıda ÖSYM görevlileriyle konuşan kadına, saat 10.00'a 1 dakika kala kapatıldığı için kapılar yeniden açıldı.
Kadın aday kimlik kontrolünün ardından içeriye alındı ve sınav salonuna girdi. Sınavın yapıldığı binaya saat 10.00'dan sonra gelen bir kadın aday ise içeriye alınmadı.

SON ANDA YETİŞTİLER

SON ANDA YETİŞTİLER
Çorum'da geç kalan bazı adaylar ise koşarak son anda sınava yetişti.
Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda sınava girecek 2 kadın aday, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sokakta koşarak salona girdi.

ADAYLARIN İMDADINA POLİSLER YETİŞTİ

ADAYLARIN İMDADINA POLİSLER YETİŞTİ
Sakarya'da yeniden düzenlenen KPSS'ye girmek için adaylar sabah erken saatlerde yola çıktı. Sınav öncesinde kentte trafik yoğunluğu oluşurken, bazı adaylar ise sınava girecekleri yerlere geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, motosikletli polisler tarafından sınav yerlerine yetiştirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Tokat KPSS
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