Türkiye 'en sinirli ülkeler' listesinde dünyada ikinci, Avrupa'da birinci! İşte sinir, stres ve üzüntüde tek rakibimiz...

Global bir araştırma şirketi yine çok konuşulacak bir araştırmaya imza attı. Türkiye, yüzde 48 ile dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olurken; Avrupa'nın ise birincisi oldu.
Araştırmalara göre dünyadaki ülke yüzde 49'luk oranıyla Lübnan seçildi. Üçüncü sırada ise komşumuz Ermenistan yer aldı.
Açıklanan sonuçlar ise Türk halkını pek de şaşırtmadı. Show Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, sonuçların normal olduğunu belirtti.
"Türk halkı en çok kime ve neye kızıyor?" sorusu yöneltilen vatandaşların, verdiği yanıtlar ise şöyle oldu:
"Eşimin hobileri bazen beni sinirlendirebiliyor"
"Ben bir iş yaparken, eşim fikir beyan ettiği zaman kızıyorum"
"Hızlı yürümeye çalıştığımda, yavaş yürüyen insanlara sinirleniyorum"
"Hanım sinir ediyor bazen. Günlük kullandığı kelime 25 bini aşıyor da ondan"
"Bu soru karşısında sinirlenmiş olabilirim"