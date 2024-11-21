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Türkiye 'en sinirli ülkeler' listesinde dünyada ikinci, Avrupa'da birinci! İşte sinir, stres ve üzüntüde tek rakibimiz...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.11.2024 08:56
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Türkiye; sinir, stres ve üzüntüde şampiyon... 100 ülkeyi kapsayan ilginç araştırmada dünyanın en sinirli ülkeleri sıralandı. Türkiye, yüzde 48 ile dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olurken; Avrupa'nın ise birincisi oldu. Türkiye'den sinirli dünyadaki tek ülke ise Lübnan seçildi. Araştırma sonuçlarıyla ilgili sokakta mikrofon uzatılan vatandaşların "Türk halkı en çok kime ve neye kızıyor?" sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Global bir araştırma şirketi yine çok konuşulacak bir araştırmaya imza attı. Türkiye, yüzde 48 ile dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olurken; Avrupa'nın ise birincisi oldu.

EN SİNİRLİ ÜLKE LÜBNAN OLDU

Araştırmalara göre dünyadaki ülke yüzde 49'luk oranıyla Lübnan seçildi. Üçüncü sırada ise komşumuz Ermenistan yer aldı.

SONUÇLAR TÜRK HALKINI ŞAŞIRTMADI

Açıklanan sonuçlar ise Türk halkını pek de şaşırtmadı. Show Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, sonuçların normal olduğunu belirtti.

EN ÇOK NEYE SİNİRLENİYORSUNUZ?

"Türk halkı en çok kime ve neye kızıyor?" sorusu yöneltilen vatandaşların, verdiği yanıtlar ise şöyle oldu:

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"Eşimin hobileri bazen beni sinirlendirebiliyor"

"Ben bir iş yaparken, eşim fikir beyan ettiği zaman kızıyorum"

"Hızlı yürümeye çalıştığımda, yavaş yürüyen insanlara sinirleniyorum"

"Hanım sinir ediyor bazen. Günlük kullandığı kelime 25 bini aşıyor da ondan"

"Bu soru karşısında sinirlenmiş olabilirim"

Anahtar Kelimeler:
Türkiye sinirli
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