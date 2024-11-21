Türkiye 'en sinirli ülkeler' listesinde dünyada ikinci, Avrupa'da birinci! İşte sinir, stres ve üzüntüde tek rakibimiz...

Global bir araştırma şirketi yine çok konuşulacak bir araştırmaya imza attı. Türkiye, yüzde 48 ile dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olurken; Avrupa'nın ise birincisi oldu.

EN SİNİRLİ ÜLKE LÜBNAN OLDU

Araştırmalara göre dünyadaki ülke yüzde 49'luk oranıyla Lübnan seçildi. Üçüncü sırada ise komşumuz Ermenistan yer aldı.

SONUÇLAR TÜRK HALKINI ŞAŞIRTMADI

Açıklanan sonuçlar ise Türk halkını pek de şaşırtmadı. Show Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, sonuçların normal olduğunu belirtti.

EN ÇOK NEYE SİNİRLENİYORSUNUZ?

"Türk halkı en çok kime ve neye kızıyor?" sorusu yöneltilen vatandaşların, verdiği yanıtlar ise şöyle oldu: