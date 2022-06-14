Türkiye Litvanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek sorusunun yanıtı, binlerce futbolsever tarafından merak konusu oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, İzmir'de Litvanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Litvanya maçı canlı yayın şifreli mi, şifresiz mi?
TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar C Ligi 1. grubunda mücadele eden milli takımımız 14 Haziran Salı (bugün) saat 21.45'te Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
Grubunda 9 puanla lider durumda olan millilerimizin Litvanya ile mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Türkiye - Litvanya maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Litvanya Uluslar Ligi maçı TRT 1'den yayınlanacak. Maçı şifresiz şekilde izleyebilirsiniz
TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay, Mert, Kaan, Merih, Eren, Salih, Berkan, Yunus, Hakan, Kerem, Serdar
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