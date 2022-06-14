Türkiye Litvanya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek sorusunun yanıtı, binlerce futbolsever tarafından merak konusu oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi grubunda oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan milli takım, İzmir'de Litvanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Litvanya maçı canlı yayın şifreli mi, şifresiz mi?