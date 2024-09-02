Türkiye Narin'i merak ederken bir arama daha gündeme oturdu! Bu kez babasının amcası: Evi ve arabası arandı

YENİ GELİŞME! BİR ARAMA DAHA YAPILDI

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.