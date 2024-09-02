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  4. Türkiye Narin'i merak ederken bir arama daha gündeme oturdu! Bu kez babasının amcası: Evi ve arabası arandı

Türkiye Narin'i merak ederken bir arama daha gündeme oturdu! Bu kez babasının amcası: Evi ve arabası arandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.09.2024 16:18
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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki minik Narin'in nerede olduğu hala bulunamadı. Soruşturma Narin'in amcası üzerine yoğunlaşmışken bir yeni gelişme daha yaşandı. Bu kez Narin'in babasının amcasının evi ve arabası arandı. Bölgede arama çalışmaları ve hareketlilik ise devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

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GÖZLER NARİN'İN AMCASINDA

GÖZLER NARİN'İN AMCASINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran’ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Güran’ı arama çalışmaları 13’üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

YENİ GELİŞME! BİR ARAMA DAHA YAPILDI

YENİ GELİŞME! BİR ARAMA DAHA YAPILDI

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dün Güran’ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

Bugün çok sayıda askerin sevk edildiği bölgede ailelerin güvenlik amacıyla kamera taktırmaya başlaması dikkat çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin Güran
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