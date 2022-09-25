Türkiye'nin birçok ilinden görüldü! Gökyüzüne bakan telefonuna sarıldı...

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olan SpaceX'in, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 4 Mayıs'ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçti. Uydunun yarattığı görüntü ise birçok ilde heyecan yarattı. Görenler ise hemen telefonuna sarılıp bu anı ölümsüzleştirdi. Elon Musk, Twitter'dan duyurdu! İran'da Starlink uydu interneti devreye sokuluyor...

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI! HEYECANLANDIRAN ANLAR

Akşam saat 20.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık Malatya semalarında da görüldü. Vatandaşları tedirgin eden gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi.

Sıralı ışık görüntüsü Van'da da görüldü. Işıkları gören Saim Kendir isimli vatandaş, Erciş’te sahilde çocukları parka getirdiğini belirterek, "Çocuklarla gökyüzüne baktığımızda sıralı bir şekilde ışıkların gittiğini gördük hayret ve şaşkınlıkla seyrettik. Sonuna kadar da izledik gökyüzünde görüntü belirdikten sonra yavaş yavaş göz önünden kaybolup gitti" ifadelerini kullandı.

Akşam saat 19.15 gibi Adıyaman'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Adıyaman merkez başta olmak üzere Besni ve Kahta ilçelerinde de görülen uydular, gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünde sıralı uyduları gören vatandaşlar cep telefonları ile bu anları kaydetti.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Elazığlı vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu.