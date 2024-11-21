Türkiye'nin en büyükleri arasında 5.'ydi... Son 15 yılda git gide çekildi, gemi yanaşan liman suyun metrelerce gerisinde kaldı!

150 METRE ÇEKİLDİ

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, İznik Gölü'nün her geçen gün "kan kaybettiğini" söyledi. Göldeki çekilme hakkında hazırladıkları raporu ilgili kurum ve kuruluşlara sunduklarını belirten Dimrit, şunları kaydetti: "Bu göl hepimizin gölü. Bu gölü hep birlikte korumamız gerekir. Bir değerimiz çekilip gidiyor. Bu yıl daha çok büyük çekilme oldu. Bu yıl suyun olduğu bölüm mera haline geldi. Çocukluğumda gölün kenarında yol vardı, su oraya kadar çıkardı. Gördüğümüz kadarıyla oradan yaklaşık 150 metre çekilme var. Çözüm önerisi olarak vahşi sulamanın önüne geçebiliriz. Fabrikalara buradan su verilmemesi lazım. Bunun yanında kuraklık ve buharlaşmayla suyumuz bu seviyelere geldi."