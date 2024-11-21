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  4. Türkiye'nin en büyükleri arasında 5.'ydi... Son 15 yılda git gide çekildi, gemi yanaşan liman suyun metrelerce gerisinde kaldı!

Türkiye'nin en büyükleri arasında 5.'ydi... Son 15 yılda git gide çekildi, gemi yanaşan liman suyun metrelerce gerisinde kaldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.11.2024 15:40
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İznik Gölü'ndeki su seviyesi son yıllarda hızla düşerken, göldeki 6 yıl önceki iskele şimdi suyun metrelerce uzağında kaldı. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'ndeki su çekilmesi, 1600 yıl önce yapılan Aziz Neophytos adına inşa edilen batık bazilikayı gün yüzüne çıkardı. 2014'te su altında 1,5-2 metre derinlikte bulunan kalıntılar, şimdi sahilden rahatça görülebiliyor.

Marmara Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün su seviyesinde son yıllarda düşüş görülüyor.

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Tarımsal sulamada da yararlanılan göldeki su çekilmesi yer yer 150 metreye ulaştı. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu gölün çevresinde kuraklık kaynaklı küçük adacıklar oluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Orhangazi ile İznik ilçe merkezleri arasında 2015-2018 yıllarında işletilen "Akşemseddin" adlı yolcu gemisinin yanaştığı Orhangazi İskelesi şimdi suyun metrelerce uzağında kaldı. Geminin sefer yaptığı dönemde çekilenler ile iskelenin şimdiki fotoğrafları su seviyesindeki değişimi gözler önüne seriyor.

Su çekilmesiyle, 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan, yaklaşık 1600 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının büyük bölümü su seviyesinin üzerinde kaldı. Keşfedildiğinde havadan yapılan çekimlerde varlığı anlaşılabilen kalıntılar, aradan geçen 10 yılda sahille birleştiği için kıyıdan rahatlıkla görülebiliyor.

150 METRE ÇEKİLDİ

150 METRE ÇEKİLDİ

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, İznik Gölü'nün her geçen gün "kan kaybettiğini" söyledi. Göldeki çekilme hakkında hazırladıkları raporu ilgili kurum ve kuruluşlara sunduklarını belirten Dimrit, şunları kaydetti: "Bu göl hepimizin gölü. Bu gölü hep birlikte korumamız gerekir. Bir değerimiz çekilip gidiyor. Bu yıl daha çok büyük çekilme oldu. Bu yıl suyun olduğu bölüm mera haline geldi. Çocukluğumda gölün kenarında yol vardı, su oraya kadar çıkardı. Gördüğümüz kadarıyla oradan yaklaşık 150 metre çekilme var. Çözüm önerisi olarak vahşi sulamanın önüne geçebiliriz. Fabrikalara buradan su verilmemesi lazım. Bunun yanında kuraklık ve buharlaşmayla suyumuz bu seviyelere geldi."

SON 15 YILDA DA DA ARTTI!

SON 15 YILDA DA DA ARTTI!

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş da 60 yıldır bölgede yaşadığını dile getirdi. O dönem ile gölün mevcut durumunu kıyaslayan Bektaş, "11 yaşından beri İznik Gölü ile iç içeyim, suyun hiç bu kadar çekildiğini görmemiştim. 6 sene önce denizden büyük bir gemi getirdiler buraya. Düşünün şu anda o geminin bağlandığı yerde dikiliyoruz, su kalmadı." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü gemi su
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