Oğuz Murat Acı’nın ölümü ile sonlanan kazadan yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarının ise kaza sonrası ambulans çağırmak yerine video çektikleri iddia edildi. Ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

1 Mart'ta ehliyetsiz şekilde sürdüğü otomobil ile 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki T.C.'nin ve arkadaşlarının kaza sonrası çektiği video ortaya çıktı. Halk TV’nin haberine göre kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde, 17 yaşındaki T.C. ve arkadaşları ambulans çağırmak yerine kazada hasar alan araçları ile ilgilenirken görüntülendi.

Gündem olan videoda “böyle şansı s…” sözleri, can alan kazadaki vurdumduymazlığı bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni görüntü! Eylem Tok'un oğlu ambulans çağırmak yerine bu videoyu çekmiş…

Türkiye’nin konuştuğu kaza ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmesine neden olan kaza sonrası Eylem Tok ve ABD’ye kaçmıştı. Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok’un oğlu kazadan sonra ambulans çağırmak yerine video çekerek yaşadığı talihsizliğe isyan etmiş. İşte o anlar…