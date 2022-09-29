Türkiye sefası esnafın yüzünü güldürdü! 9 ay yetmiyor... "Ciddi oranda doluluk var"

Van'da yaşanan İranlı turist hareketliliğinden esnaf da turizm sektörü yetkilileri de memnun. Ziyaretlerin artmasını ve yıl genelinde sürmesi dileklerini dile getiren Vanlılar, İranlı turistlerin tüm sektörlere can suyu olduğunu belirtti. Öte yandan İranlı turistlerin Türkiye'deki neşeli anları da kameralara yansıdı.

GÜNDÜZLERİ ALIŞVERİŞ, GECELERİ EĞLENCE...

Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van’a gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yaparken akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkarıyor. İranlı turistlerin ziyaretlerinden dolayı yüzü gülen Van esnafı ise bunun 12 aya yayılması için gerekli tüm çalışmaları yapıyor.

2022 yılının 9 aylık sürecinde 280 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği Van’da otellerin doluluk oranının yüzde 90’lara vardığını belirten Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy şöyle konuştu:

“Turizm sektörüne baktığımızda ciddi oranda bir doluluk var. Şu an doluluk oranı yüzde 90’lara yakın ve bunun yüzde 70’ini sadece İranlı misafirler oluşturuyor. Bu da daha önce yapmış olduğumuz infolarla, valiliğin ve STK’ların yaptığı çalışmalardan kaynaklıdır. Ciddi anlamda bir İran misafir sirkülasyonu yaşamaktayız. Bu da Van ekonomisini ciddi anlamda yüksek yerlere taşımaktadır.”



İranlı turistlerin sadece turizm sektörüne değil, tüm sektörlere ciddi bir can suyu verdiğini belirten Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün ise şu ifadeleri kullandı:

