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TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak. Grubun 4. ve son maçını seyretmek isteyen birçok kişi arama motorlarında "Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş internette "Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün (8 Ekim 2022 Cumartesi) saat 18.30'da başlayacak. Maç, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor Yıldız'da canlı olarak ekranlara gelecek.

FIVB DÜMNYA ŞAMPİYONASI 2. TUR F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?

FIVB DÜMNYA ŞAMPİYONASI 2. TUR F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?
8 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar:
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Simge Aköz,

Cansu Özbay,

Saliha Şahin,

Hande Baladın,

Meliha İsmailoğlu,
Elif Şahin,

Meryem Boz,

Eda Erdem,

Ayçin Akyol,
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