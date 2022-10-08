TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş internette "Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?