Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar! "Burası inanılmaz bir alan"

Karahantepe'yi gezen yabancı akademisyenler gördükleri karşısında hayran kaldı. Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında gösterilmesiyle insanlık tarihinin gizemlerini gün yüzüne çıkaran Karahantepe'de Neolitik döneme ait, "T" biçimindeki 250'nin üzerinde dikili taş profesörlerin odak noktası oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi kapsamında kente gelen yaklaşık bin akademisyen, Neolitik döneme ilişkin kazıların yapıldığı arkeolojik alanları gezdi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve Neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edilen Karahantepe'yi ziyaret eden akademisyenleri, kazılarda gün yüzüne çıkartılan eserler büyüledi.
Alman tarihçi Prof. Dr. Herman Parzinger, AA muhabirine, Karahantepe'nin inanılmaz bir alan olduğunu söyledi.
Yapılan kazının niteliğinden etkilendiğini belirten Parzinger, şunları kaydetti:
"Karahantepe'den oldukça etkilendim.