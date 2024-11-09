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  4. Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar! "Burası inanılmaz bir alan"

Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar! "Burası inanılmaz bir alan"

09.11.2024 13:08
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Şanlıurfa'da insanlık tarihine ışık tutan Karahantepe, yabancı profesörleri de büyüledi. Dünyadan çeşitli yerlerinden yaklaşık bin akademisyen bölgeyi gezdi. Karahantepe'den oldukça etkilendiğini belirten Alman tarihçi Prof. Dr. Herman Parzinger, toprağın üzerindeki T şeklindeki dikili taşları işaret ederek "Bu, oldukça inanılmaz" dedi. Japon arkeolog Prof. Dr. Junzo Uçiyama da "muhteşem" olarak bahsettiği Karahantepe'nin kendisini heyecanlandırdığın belirtti.

Karahantepe'yi gezen yabancı akademisyenler gördükleri karşısında hayran kaldı. Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında gösterilmesiyle insanlık tarihinin gizemlerini gün yüzüne çıkaran Karahantepe'de Neolitik döneme ait, "T" biçimindeki 250'nin üzerinde dikili taş profesörlerin odak noktası oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TÜRKİYE'YE GELİP GÖRDÜLER, BÜYÜLENDİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi kapsamında kente gelen yaklaşık bin akademisyen, Neolitik döneme ilişkin kazıların yapıldığı arkeolojik alanları gezdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve Neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edilen Karahantepe'yi ziyaret eden akademisyenleri, kazılarda gün yüzüne çıkartılan eserler büyüledi.

"KARAHANTEPE'DEN OLDUKÇA ETKİLENDİM"

"KARAHANTEPE'DEN OLDUKÇA ETKİLENDİM"

Alman tarihçi Prof. Dr. Herman Parzinger, AA muhabirine, Karahantepe'nin inanılmaz bir alan olduğunu söyledi.

Yapılan kazının niteliğinden etkilendiğini belirten Parzinger, şunları kaydetti:

"Karahantepe'den oldukça etkilendim.

Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe Şanlıurfa arkeolojik kazı karahantepe
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