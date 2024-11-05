Türkiye'yi engellemişti! Duvara Karşı'nın yıldızı Sibel Kekilli'nin pozlarına beğeni yağdı

"Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez" diyen Sibel Kekilli hesabını Türkiye'ye engelledikten bir süre sonra ise engeli kaldırmıştı.