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  4. Türkiye'yi engellemişti! Duvara Karşı'nın yıldızı Sibel Kekilli'nin pozlarına beğeni yağdı

Türkiye'yi engellemişti! Duvara Karşı'nın yıldızı Sibel Kekilli'nin pozlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.11.2024 07:31
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Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmindeki rolüyle birçok ödüle layık görülen ve büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Sibel Kekilli, Instagram'da Türkiye engelini kaldırmıştı. Game of Thrones dizisindeki başarısıyla da dikkat çeken Kekilli son pozlarıyla beğeni topladı.

MYNET- Almanya'da yaşayan Türk asıllı ünlü oyuncu Sibel Kekilli başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Duvara Karşı, Game of Thrones, Karanlık Gece gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli bir süre önce Türk takipçilerin sosyal medya üzerinden yoğun tacizlerine maruz kaldığı gerekçesiyle Instagram hesabına girişleri engellemişti.

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Sibel Kekilli sosyal medya hesabını aktif olarak kullansa da Türkiye'den Kekilli'nin hesabına giren paylaşımları göremiyordu.

Kekilli o dönem "Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!" diyerek isyan etmişti.

"Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez" diyen Sibel Kekilli hesabını Türkiye'ye engelledikten bir süre sonra ise engeli kaldırmıştı.

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Sibel Kekilli sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

Sibel Kekilli son pozlarıyla da hayranlarından büyük beğeni aldı.

Anahtar Kelimeler:
Sibel Kekilli
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