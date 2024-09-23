Türkiye'yi terk edip tır şoförü olmuştu! Tolga Karel 5. kez baba oldu

Bir dönemin izleyiciyi ekranı başına kitleyen dizisi Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile akıllarda kalan oyuncu Tolga Karel kariyerinin zirvesinde mesleği bırakıp Amerika'ya taşınmıştı. Şimdilerde TIR şoförlüğü yapan Karel 5. çocuğunu kucağına aldı.
İlk olarak 2011-2015 yılları arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşayan Tolga Karel'in bu evlilikten Cihangir adından bir oğlu olmuştu ancak Karel, henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile hiç görüşmüyor.
Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.
Tolga Karel'den son olarak yeni bir bebek haberi gelmiş ve ünlü ismin 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.
Tolga Karel'in eşi Sarah Scott bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Son 9 yılda 4 kez baba olan Karel, toplamda 5'inci kez baba oldu.
Tolga Karel, sevincini sosyal medyada, "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin canım. Çok güzel bir kız" sözleriyle paylaştı.