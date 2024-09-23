Türkiye'yi terk edip tır şoförü olmuştu! Tolga Karel 5. kez baba oldu

İlk olarak 2011-2015 yılları arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşayan Tolga Karel'in bu evlilikten Cihangir adından bir oğlu olmuştu ancak Karel, henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile hiç görüşmüyor.

Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.