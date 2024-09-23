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  4. Türkiye'yi terk edip tır şoförü olmuştu! Tolga Karel 5. kez baba oldu

Türkiye'yi terk edip tır şoförü olmuştu! Tolga Karel 5. kez baba oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.09.2024 22:18
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Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel yıllar önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşti. Oyunculuğu bırakan Karel TIR şoförü oldu. Sarah Scott ile evli olan Karel, 5. kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

Bir dönemin izleyiciyi ekranı başına kitleyen dizisi Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteri ile akıllarda kalan oyuncu Tolga Karel kariyerinin zirvesinde mesleği bırakıp Amerika'ya taşınmıştı. Şimdilerde TIR şoförlüğü yapan Karel 5. çocuğunu kucağına aldı.

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5. KEZ BABA OLDU!

İlk olarak 2011-2015 yılları arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşayan Tolga Karel'in bu evlilikten Cihangir adından bir oğlu olmuştu ancak Karel, henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile hiç görüşmüyor.

Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Tolga Karel'den son olarak yeni bir bebek haberi gelmiş ve ünlü ismin 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

Tolga Karel'in eşi Sarah Scott bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Son 9 yılda 4 kez baba olan Karel, toplamda 5'inci kez baba oldu.

Tolga Karel, sevincini sosyal medyada, "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin canım. Çok güzel bir kız" sözleriyle paylaştı.

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Tolga Karel
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