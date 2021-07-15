Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi nerede çekildi? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncuları kimdir?

17 Ocak 2019 tarihinde vizyona giren Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, uzun zamandır tarihi dönem konulu dizileriyle izleyicinin beğenisini toplayan senarist yapımcı Mehmet Bozdağ’ın kaleminden çıktı. Kategori olarak aksiyon ve savaş filmleri arasında yer alan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, beyaz perdede istenilen verimi alamadı. Peki Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncuları kim?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister.

Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncu kadrosunda; Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan bulunuyor.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı nerede çekildi? Hazırlık sürecinin bir yılda gerçekleştirildiği filmde oyuncular 9 ay, "Cengiz Han", "47 Ronin", "Conan" ve "Cehennem Melekleri 2" gibi dünyaca ünlü filmlerde ve "Marco Polo" dizisinde görev alan koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitim ve akademisyenlerden dönemin sosyal yaşantısına dair öğrenim gördü.