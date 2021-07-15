MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi nerede çekildi? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncuları kimdir?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi nerede çekildi? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncuları kimdir?

15.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yapımı bir tarihi dönem dizisi olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin yönetmen koltuğunda Kamil Aydın otururken, filmin senaryosunu ise ‘Mehmetçik Kutulamare’, ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ yapımlarından tanıdığımız Mehmet Bozdağ kaleme alıyor. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, sinemada oldukça düşük bir izlenme sayısına sahiptir. IMDb puanı 4,3 olan filmi, sinemada 504 bin 124 kişi izledi. Peki Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi nerede çekildi?

17 Ocak 2019 tarihinde vizyona giren Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, uzun zamandır tarihi dönem konulu dizileriyle izleyicinin beğenisini toplayan senarist yapımcı Mehmet Bozdağ’ın kaleminden çıktı. Kategori olarak aksiyon ve savaş filmleri arasında yer alan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi, beyaz perdede istenilen verimi alamadı. Peki Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncuları kim?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister.
Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncu kadrosunda; Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan bulunuyor.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı nerede çekildi?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı nerede çekildi?
Hazırlık sürecinin bir yılda gerçekleştirildiği filmde oyuncular 9 ay, "Cengiz Han", "47 Ronin", "Conan" ve "Cehennem Melekleri 2" gibi dünyaca ünlü filmlerde ve "Marco Polo" dizisinde görev alan koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitim ve akademisyenlerden dönemin sosyal yaşantısına dair öğrenim gördü.
Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen filmin seti için 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.