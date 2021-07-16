Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur? Yerli aşıya gönüllü olmak için hangi şartlar gerekli?

Turkovac yerli aşısı için gönüllü faz çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir son dakika açıklamasıyla sosyal medya hesabından yerli aşı Turkovac için gönüllülük çağrısında bulundu. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Turkovac’ın faz 3 çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşların 2 doz Sinovac aşısı olmuş olması ve ikinci dozun üzerinden de 90 gün geçmesi gerekiyor. Turkovac aşısına gönüllü olmak için diğer şartlar haberimizde…