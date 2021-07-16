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Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur? Yerli aşıya gönüllü olmak için hangi şartlar gerekli?

16.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı Turkovac için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, Turkovac aşısının 3.doz çalışmalarının Ankara Şehir Hastanesi’nde başladığını duyurdu. Yerli aşı çalışmaları, gönüllü vatandaşların faz çalışmalarına katılımları ile gerçekleşiyor. Bu konuda vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Koca, paylaşımına bir de telefon numarası ekledi. Peki, Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur?

Turkovac yerli aşısı için gönüllü faz çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir son dakika açıklamasıyla sosyal medya hesabından yerli aşı Turkovac için gönüllülük çağrısında bulundu. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Turkovac’ın faz 3 çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşların 2 doz Sinovac aşısı olmuş olması ve ikinci dozun üzerinden de 90 gün geçmesi gerekiyor. Turkovac aşısına gönüllü olmak için diğer şartlar haberimizde…

Turkovac aşısına nasıl gönüllü olunur?

Daha önce Turkovac aşısı için gönüllülük hakkında bilgi veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, faz 3 çalışmalarına katılan gönüllülerin yakından takip edildiğini açıkladı.
Aşı gönüllüleri çalışmaya katıldıktan sonra, önce telefonla aranarak belirli sorular yöneltiliyor. Aşı sonrası şikayeti olan gönüllülere bu durumda başvuracakları yerler ve kişiler aktarılıyor. Tüm gönüllüler, kayıt altında tutularak takip ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Turkovac aşısının 3.doz çalışmalarına katkı için çağrıda bulundu.
Gönüllülük çalışmalarının Ankara Şehir Hastanesi’nde yapıldığını aktaran Bakan Koca, gönüllü olabilmek için gereken şartlardan da bahsetti.

Turkovac aşısı için gönüllülük şartları neler?

Turkovac aşısı için gönüllülük şartları neler?
Öncelikle yerli aşı için gönüllü olmak isteyen vatandaşların iki doz Sinovac aşısı olması gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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