Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı ismi için TURKOVAC'ı seçti. Yerli aşı isminin "TURKOVAC" olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar internetten "TURKOVAC nedir?" , "Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın açılımı ve anlamı nedir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde yer almaktadır...

TURKOVAC nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yerli aşıda en ileri seviyeye ulaşıldığını kaydetti.

TURKOVAC NEDİR? TURKOVAC, yerli Kovid-19 aşısının ismidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi salgından kurtarmak için yerli aşının geliştirilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü aşamaya geçilen aşı ile son dönemece girildiğini ifade etti.