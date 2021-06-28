Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona bastı ve Türksat 5A uydusu göreve başladı. Bunun üzerine vatandaşlar "Türksat 5A uydusu ne işe yarıyor?" , "Türksat frekansları değişecek mi?" , "Ne zaman aktif olacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
Türksat 5A nedir ve ne işe yarar?
Türksat 5A, SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak 2021'de uzaya gönderilmişti. Türksat 5A haberleşme uydusuna verilen isimdir.
Türksat 5A ile Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı dörde çıkıyor. Toplam uydu sayısı ise yediye çıkıyor. Sözleşme kapsamında TÜRKSAT-5B uydusunun da üretimi ve fırlatılması ile teknoloji transfer eğitim programı da bulunmaktadır.
TÜRKSAT 5 A NE İŞE YARIYOR?
Türksat 5A tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar-3000EOR platformu üstüne kurulmuş, yeni nesil elektrikli itki sitemine ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir.
Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Türksat 5A'nın yörünge haklarının 30 yıl güvence altına alınması bekleniyor.
Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 MHz kapasiteyle TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetlerinde bulunacak.