Türksat 5A uydusu ne işe yarıyor? Türksat frekansları değişecek mi? Ne zaman aktif olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona bastı ve Türksat 5A uydusu göreve başladı. Bunun üzerine vatandaşlar "Türksat 5A uydusu ne işe yarıyor?" , "Türksat frekansları değişecek mi?" , "Ne zaman aktif olacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Türksat 5A nedir ve ne işe yarar?

Türksat 5A, SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak 2021'de uzaya gönderilmişti. Türksat 5A haberleşme uydusuna verilen isimdir.

Türksat 5A ile Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı dörde çıkıyor. Toplam uydu sayısı ise yediye çıkıyor. Sözleşme kapsamında TÜRKSAT-5B uydusunun da üretimi ve fırlatılması ile teknoloji transfer eğitim programı da bulunmaktadır.

TÜRKSAT 5 A NE İŞE YARIYOR? Türksat 5A tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar-3000EOR platformu üstüne kurulmuş, yeni nesil elektrikli itki sitemine ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir.

Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Türksat 5A'nın yörünge haklarının 30 yıl güvence altına alınması bekleniyor.