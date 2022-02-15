Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Salatalık, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi onlarca türü ve kendine has lezzetiyle sağlığa faydalarının saymakla bitmeyeceği turşu, özellikle soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden biridir. Turşuyu sevenler yazın çeşit çeşit sebzelerden evde kurar ve kışın soğuk havalarda sağlıklı şekilde tüketir.

EV YAPIMI TURŞUNUN FAYDALARI

Zira evde cam kavanozda sağlık koşullarına uygun şekilde kurulan turşu dozunda tüketildiği takdirde vücuda pek çok fayda sağlar. Yemeklerin yanında turşu tüketmenin de sağlığa pek çok faydası vardır. Yenilen yemeğin sindirimini kolaylaştırarak mideyi rahatlatmasının yanı sıra içeriğindeki sirke ve limon sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitamini de sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Genellikle sebzelerden kurulsa da bazen meyvelerden de kurulabilen turşu içeriğinde bulunan yoğun mineral, vitamin ve antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkin rol oynar. Uzmanlar farklı sebzelerin turşularını tüketmenin vücuda giren antioksidanları çeşitlendirdiğinden daha fazla fayda sağlayacağını söylüyor.