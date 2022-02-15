Turşu severler dikkat! Bu etkileri çok şaşırtacak

Salatalık, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi onlarca türü ve kendine has lezzetiyle sağlığa faydalarının saymakla bitmeyeceği turşu, özellikle soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden biridir. Turşuyu sevenler yazın çeşit çeşit sebzelerden evde kurar ve kışın soğuk havalarda sağlıklı şekilde tüketir.
EV YAPIMI TURŞUNUN FAYDALARI
Zira evde cam kavanozda sağlık koşullarına uygun şekilde kurulan turşu dozunda tüketildiği takdirde vücuda pek çok fayda sağlar. Yemeklerin yanında turşu tüketmenin de sağlığa pek çok faydası vardır. Yenilen yemeğin sindirimini kolaylaştırarak mideyi rahatlatmasının yanı sıra içeriğindeki sirke ve limon sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitamini de sağlar.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Genellikle sebzelerden kurulsa da bazen meyvelerden de kurulabilen turşu içeriğinde bulunan yoğun mineral, vitamin ve antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkin rol oynar. Uzmanlar farklı sebzelerin turşularını tüketmenin vücuda giren antioksidanları çeşitlendirdiğinden daha fazla fayda sağlayacağını söylüyor.
TURŞUNUN FAYDALARI
Özellikle kışın soğuk havaların getireceği hastalıklardan korunmak ve şimdilerde dünyanın ve ülkemizin gündemini son derece meşgul eden koronavirüs salgınından korunmak için bağışıklığımızı mümkün olduğunca güçlü tutmak için turşu tüketmek son derece önemli hale gelmiştir.
DOĞAL ANTİBİYOTİK
Turşuyu çoğunlukla herkes tadını sevdiği için tüketse de kimi insanlar sadece içeriğindeki yoğun antiksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirip hastalıklara kalkan olması için tüketir. Turşu oluşumu esnasında eklenen limon ve sirke zaten başlı başına vitamin kaynağı ve doğal antibiyotik etkisi gösterir.
KİLO VERMEYE YARDIM EDER
Turşu kilo vermeye karar vermiş ve diyet yapan kişilerin de menüsünde mutlaka bulunan içerdiği yoğun lif miktarı sayesinde uzun süren tokluk hissi veren bir besindir. İçindeki sirke ve limon sayesinde vücutta asidik bir etki bırakır ve vücudun yağ depolamasını engeller. Ayrıca kabızlığa karşı da korur.
MİCE BULANTISINI HAFİFLETİR
Hayatın her anında mide bulantılarına birebir olan turşu mide bulantısı problemi sıkıntısı çeken herkesin ilk aklına gelen besindir. Tuzlu ve asitli tadıyla mide enzimlerini bastırır ve bulantı hissini ortadan kaldırır. Özellikle anne adayları hamileliklerinin ilk dönemlerinde yoğun şekilde mide bulantısı yaşadıklarında turşuyu sıklıkla tüketirler.
KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUR
Turşu içerisinde bulunan yoğun antioksidanlar, mineral ve vitaminler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı kişileri korur. İçerdiği yüksek tuz ve sirke, limondan kaynaklı asidik kıvamı bu tür konulardan rahatsızlık yaşayanlara iyi gelir. Ancak fazlasının zararı da tabii ki vardır. Zira yüksek tuz tansiyon hastalarının tansiyonlarını daha da arttırarak olumsuzluklara yol açabilir. Tansiyon hastalığından mustarip kişiler tüketimi dozunda bırakmalıdır.
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