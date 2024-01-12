Turunçgillerin mücevheri: Günlük C vitamini ihtiyacının %75'ini tek başına karşılıyor! Soğuk algınlığı ve öksürük için yüzyıllardır kullanılıyor

İyi bir vitamin ve antioksidan kaynağı olup ateş, safra kesesi taşı, hazımsızlık, karın ağrısı, yüksek tansiyon, iltihaplı hastalıklar, zatüre, nefes darlığı gibi pek çok hastalığın iyileştirilmesi ve hafifletilmesinde de kullanılmaktadır.