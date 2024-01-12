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  4. Turunçgillerin mücevheri: Günlük C vitamini ihtiyacının %75'ini tek başına karşılıyor! Soğuk algınlığı ve öksürük için yüzyıllardır kullanılıyor

Turunçgillerin mücevheri: Günlük C vitamini ihtiyacının %75'ini tek başına karşılıyor! Soğuk algınlığı ve öksürük için yüzyıllardır kullanılıyor

12.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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Turunçgiller ailesinin küçük mücevheri olan kamkat meyvesi tam bir C vitamini deposu olarak biliniyor. Yüzyıllardır hastalıklara şifa olarak kullanılan bu meyve aynı zamanda kilo vermek isteyenler için de oldukça sağlıklı bir atıştırmalık. Anti-inflamatuar etki yaratır. İltihaplı hastalıklara, soğuk algınlığa ve öksürük şikayetlerine karşı oldukça etkilidir.

Turunçgiller ailesinin küçük mücevheri olarak adlandırılan kamkat meyvesi günlük önerilen C vitamini ihtiyacının neredeyse %75'ini tek başına karşılamayı başarıyor. Antioksidan yapıda olan kamkat cildi güzelleştermede de etki gösterir. Hzımsızlık, kabızlık ve diğer sindirim problemlerine iyi gelir. Kabuğu ile yenilen tek turunçgil olan kamkat meyvesinin saymakla bitmeyen faydalarını haberimizde derledik.


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PORTAKAL VE LİMONDAN DAHA FAZLA C VİTAMİNİ İÇEREN KAMKATIN FAYDALARI

Kamkat, özellikle soğuk algınlığı ve öksürük için yüzyıllardır kullanıyor. Ayrıca antidepresan olarak da kullanılan kamkat, alkol zehirlenmesinin azaltılmasında da etki gösteriyor.

İyi bir vitamin ve antioksidan kaynağı olup ateş, safra kesesi taşı, hazımsızlık, karın ağrısı, yüksek tansiyon, iltihaplı hastalıklar, zatüre, nefes darlığı gibi pek çok hastalığın iyileştirilmesi ve hafifletilmesinde de kullanılmaktadır.

Kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur. Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.

Kamkat'ın C vitamini değeri portakal ve limondan yüksektir. Kilo vermek isteyen için de sağlıklı bir atıştırmalıktır.

KAMKAT MEYVESİ ÇAYI TARİFİ

KAMKAT MEYVESİ ÇAYI TARİFİ

Malzemeler: 4-5 adet kamkat, 1 dilim limon, sıcak su, bal. 

Yapılışı: Kamkatları dilim dilim doğruyoruz ve sıcak suda 10 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra üzerine bak ekliyoruz. deneyeceklere afiyet şifa olsun!

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Anahtar Kelimeler:
kamkat
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