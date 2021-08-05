TUS ve STS Tıp geç başvuru tarihi belli oldu: TUS ve STS Tıp geç başvuru ücreti ne kadar? TUS ve STS Tıp sınavı ne zaman?

Tıp alanında uzmanlık isteyen kişilerin girdiği TUS ve STS sınavları için başvurular 29 Temmuz tarihinde tamamlandı. Ancak başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlayamayan adaylar, geç başvuru tarihlerini de araştırmaya başladı. Buna göre TUS ve STS için geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 STS ve 2021 TUS geç başvuru ücreti ne kadar?

2021 TUS ve STS geç başvuru tarihleri

2021 TUS Geç başvuru ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) sınavına girmek isteyen adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihini açıkladı.

ÖSYM takvimine göre TUS geç başvuru tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular 5 Ağustos saat 23:59’d sona erecek. TUS geç başvuru ücreti ise 250 TL olarak açıklandı.

2021 STS geç başvuru ne zaman? Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021-STS) için geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre STS sınavı için geç başvurular 5 Ağustos tarihinde alınacak. Başvurular 5 Ağustos saat 23:59’d sona erecek. STS geç başvuru ücreti ise 250 TL olarak açıklandı.