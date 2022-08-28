Tutkunuzu arttırın! Burçlara göre en uygun seks pozisyonları

Astrolojide yer alan 12 burcun farklı farklı özellikleri bulunuyor. Bu özelliklere bağlı kalınarak yaşam standartları değiştirilebiliyor. Her burcun hayattan aldığı zevk değişim gösteriyor. Burçların karakterlerine uygun olan seks pozisyonlarını merak ediyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız. Kendi burcunuza uyacak seks pozisyonunu denemek daha fazla zevk almanızı sağlayabilir.

BURÇLARA UYGUN SEKS POZİSYONLARI

KOÇ BURCU - AÇIK HAVA Kovach, Koç burcunun heyecanı ve iyi bir adrenalini seven maceraperest olduğunu, bu yüzden dışarıda veya yatak odası dışında bir yerde sevişmenin şüphesiz onları büyüleyeceklerini söylüyor. İdeal seks pozisyonuna gelince, Koç üstte olmayı sever. Kovach, “Pozisyon ne olursa olsun, Koç tutku göstermeyi sever ve hızlı bir tempoda kalma eğilimindedir” diyor. "Yatak odasında Koç'u tatmin etmek istiyorsanız, onların tepede ve kontrolde olmaları gerektiğini unutmayın ."

BOĞA BURCU – ÜSTTE MİSYONER Boğa da seks sırasında üstte olmayı ve kontrolü elinde tutmayı sever. Bununla birlikte, sevişmeye yavaş ve sabit bir tempoyu tercih ederler, bu yüzden Kovach klasik misyoner pozisyonunu tüm vücut temasıyla uzanarak öneriyor. Kovach, “Seks sırasında ellerinizi Boğa'nın vücudunun her yerinde veya ulaşılabilecek her yerde gezdirdiğinizden emin olun” diyor. "Boğa'nın tüm duyularını devreye sokması gerekir, bu nedenle yatak odasına kokulu yağlar ve hatta çikolata gibi yiyecekler getirmek Boğa için bir dönüm noktasıdır."

İKİZLER- AYAKTA KAŞIK İkizler çabucak sıkılır, bu yüzden aşk bölümünde işleri baharatlı tutmak için Kovach, bazı akrobasi içeren ve onları tek bir alanla sınırlamayan pozisyonlar öneriyor. Örneğin, bir kişinin ayakta durduğu ve diğerinin duvara dayandığı ayakta duran kaşığı alın. Kovach, "Bir duvara karşı sevişmeye başlayın, ardından bir masaya, zemine, sandalyeye vb. geçin" diyor. “Pozisyonları değiştirdiğinizden ve kimin üstte veya baskın konumda olduğunu da değiştirdiğinizden emin olun. [İkizler] olayları her açıdan görmek istiyor.”

YENGEÇ- ALTTA MİSYONER Kovach, bu burcun doğada hassas ve besleyici olduğunu ve yavaş, romantik ve sevecen sevişmeyi tercih ettiğini söylüyor. Bu nedenle, konu seks pozisyonları olduğunda havalı olmaya gerek yok—misyoner bu burç için gayet iyi iş görecektir. Ayrıca Kovach, nadiren zirvede olmak istediklerini de ekliyor. “Eşlerinin altında güvende hissetmeyi tercih ediyorlar” diyor.