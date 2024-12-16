Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar: Cimbom GS, Canım memleketim 34 İstanbul...

Esad rejiminin halka dehşet veren en ürpertici sorgu merkezi "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralara yansıdı. İdari bölümlerde istiflenerek yakılmış bazı evrak ve dosyalar görüntülere yansıdı. Hücre duvarında Türkçe yazılar olduğu görüldü.
1960'lı yıllarda inşa edilen "Filistin Şubesi", başkent Şam'da çöken Baas rejiminin en kötü gözaltı ve işkence merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Devrilen rejim, askeri istihbarata bağlı merkezin adına "Filistin" ibaresini koyarak burasının imajını masumiyet çağrıştıran sözcükle perdelemek istedi.
Suriye'nin birçok ilinde alıkonulanlar, özellikle de "terörle" suçlananlar, yıllarca bu merkezde tutuldu.
"Filistin Şubesi"nde tutulanlar, uzun süre çeşitli işkencelere maruz kaldı ve aileleriyle irtibat kuramadı.
Halk arasında rejimin güvenlik unsurlarından çekinenler, birbirlerini "Filistin Şubesi'ne mi düşmek istiyorsun?" diyerek uyarırdı.