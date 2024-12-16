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  4. Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar: Cimbom GS, Canım memleketim 34 İstanbul...

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar: Cimbom GS, Canım memleketim 34 İstanbul...

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
16.12.2024 13:40
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Yarım asırdan uzun süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullanılan "Filistin Şubesi"nin son hali tüyleri diken diken ediyor. Esad rejimi zamanında burası halka öyle dehşet veriyordu ki insanlar birbirini "Filistin Şubesi'ne mi düşmek istiyorsun?" diye uyarıyordu. Hücre duvarında Türkçe "Cimbom GS", "Canım memleketim 34 İstanbul" yazılarının kazınmış olması dikkat çekti.

Esad rejiminin halka dehşet veren en ürpertici sorgu merkezi "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralara yansıdı. İdari bölümlerde istiflenerek yakılmış bazı evrak ve dosyalar görüntülere yansıdı. Hücre duvarında Türkçe yazılar olduğu görüldü.

İŞKENCE MERKEZİNDE ÜRPERTİCİ GÖRÜNTÜLER

1960'lı yıllarda inşa edilen "Filistin Şubesi", başkent Şam'da çöken Baas rejiminin en kötü gözaltı ve işkence merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Devrilen rejim, askeri istihbarata bağlı merkezin adına "Filistin" ibaresini koyarak burasının imajını masumiyet çağrıştıran sözcükle perdelemek istedi.

Suriye'nin birçok ilinde alıkonulanlar, özellikle de "terörle" suçlananlar, yıllarca bu merkezde tutuldu.

"Filistin Şubesi"nde tutulanlar, uzun süre çeşitli işkencelere maruz kaldı ve aileleriyle irtibat kuramadı.

Halk arasında rejimin güvenlik unsurlarından çekinenler, birbirlerini "Filistin Şubesi'ne mi düşmek istiyorsun?" diyerek uyarırdı.

Anahtar Kelimeler:
suriye işkence
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