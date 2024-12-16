Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar: Cimbom GS, Canım memleketim 34 İstanbul...

Esad rejiminin halka dehşet veren en ürpertici sorgu merkezi "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralara yansıdı. İdari bölümlerde istiflenerek yakılmış bazı evrak ve dosyalar görüntülere yansıdı. Hücre duvarında Türkçe yazılar olduğu görüldü.