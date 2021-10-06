Tüyler ürperten koronavirüs kehaneti! ABD'li kahinin her dediği çıktı

Annesi bu tür şeyleri 'saçma' olarak tanımladığı için Sylvia Browne, anneannesiyle daha yakın bir bağ kurmuştu.

2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz.