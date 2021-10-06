Tüyler ürperten koronavirüs kehaneti! ABD'li kahinin her dediği çıktı

1936 yılında dünyaya gelen ABD'li medyum Sylvia Brown'un koronavirüs kehanetlerinin teker teker gerçekleşmesi, duyanları şaşkına çevirdi. Psişik güçleri nedeniyle yaşadığı dönem ABD'de ilgi gören medyum, 2013 yılında hayatını kaybetmişti.
SALGINLA İLGİLİ HER ŞEYİ BİLDİ
Amerikalı medyum Sylvia Browne'un, psişik güçlerini anneannesinden aldığı biliniyor.
Annesi bu tür şeyleri 'saçma' olarak tanımladığı için Sylvia Browne, anneannesiyle daha yakın bir bağ kurmuştu.
Yaşadığı dönem ABD'de büyük ilgi gören ve 2013 yılında hayata gözlerini yuman Browne'un, 2005 yılında kaleme aldığı 'Günlerin Sonu' kitabında koronavirüse dair çarpıcı ifadeler yer alıyor.
Kitabın 210. sayfasında yer alan ifadeler tüyler ürperten cinsten... İşte Sylvia Browne'un korovirüs kehaneti...
2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz.
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