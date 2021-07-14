Tuz Gölü nerede bulunuyor? Tuz Gölü hangi ilde ve özellikleri neler?

Tuz Gölü flamingo ölümleri ile gündeme gelmiş ve bölgede ilk incelemeler yapılmıştı. Vatandaşlar haber sonrası Tuz Gölü'nün konumunu araştırmaya başladı. Peki Tuz Gölü nerede?

Tuz Gölü nerede?

Ülkemizin tuz ihtiyacının %40'ının sağlandığı Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği bölgede bulunan bir tuz gölüdür.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tuz Gölü; tuzun, meteorolojik suların yer altına süzülerek daha önce oluşmuş tuz domlarını eritmesi ve tektonik hatlar boyunca yüzeye taşıması yoluyla oluşmaktadır.

Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği bir noktada bulunan Tuz Gölü, Aksaray’ a diğer illerden daha yakın olmaktadır. Araç ile Aksaray’a yaklaşık bir saatlik zaman diliminde gidilebilmektedir. Ankara ise araç ile yaklaşık olarak 2 saatlik uzaklıkta yer almaktadır.