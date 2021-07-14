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Tuz Gölü nerede bulunuyor? Tuz Gölü hangi ilde ve özellikleri neler?

14.07.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal güzelliğiyle bilinen Tuz Gölü son günlerde flamingo ölümleri ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada da çokça paylaşılan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleri ile ilgili incelemeler başlatılmış ve ilk inceleme sonucu Bakan Pakdemirli zehirlenme olmadığını, flamingoların ölümünün sebebinin susuzluk olduğunu söylemişti. Peki Tuz Gölü nerede? Tuz Gölü hangi ilde ve özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Tuz Gölü flamingo ölümleri ile gündeme gelmiş ve bölgede ilk incelemeler yapılmıştı. Vatandaşlar haber sonrası Tuz Gölü'nün konumunu araştırmaya başladı. Peki Tuz Gölü nerede?

Tuz Gölü nerede?

Ülkemizin tuz ihtiyacının %40'ının sağlandığı Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği bölgede bulunan bir tuz gölüdür.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tuz Gölü; tuzun, meteorolojik suların yer altına süzülerek daha önce oluşmuş tuz domlarını eritmesi ve tektonik hatlar boyunca yüzeye taşıması yoluyla oluşmaktadır.
Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği bir noktada bulunan Tuz Gölü, Aksaray’ a diğer illerden daha yakın olmaktadır. Araç ile Aksaray’a yaklaşık bir saatlik zaman diliminde gidilebilmektedir. Ankara ise araç ile yaklaşık olarak 2 saatlik uzaklıkta yer almaktadır.
İç Anadolu Bölgesi‘nde yer alan bu göl, en çok aranan göller arasındadır. Tuz Gölü ayrıca Ankara’nın bir ilçesi olan Şereflikoçhisar sınırlarına da oldukça yakın mesafededir. Tuz Gölünün diğer bir kıyısı ise Ankara Konya yolu üzerindeki Cihanbeyli ilçesinde yer almaktadır.
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Ankara Aksaray

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