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  4. Twitch hacklendi mi? Flaş açıklama geldi! Twitch verileri çalındı mı?

Twitch hacklendi mi? Flaş açıklama geldi! Twitch verileri çalındı mı?

07.10.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Kan ve Emmett Shear tarafından 2011 senesinde kurulan popüler sosyal medya platformu Twitch, oyun yayınlarıyla ön plana çıkan popüler platformlar arasında bulunuyor. Aylık 140 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan Twitch hakkında 'hacklendi' iddiaları gündeme gelmişti. Şirketten konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Peki Twitch hacklendi mi? Twitch verileri çalındı mı? İşte ayrıntılar...

Justin.tv’nin kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından 2011 senesinde kurulan Twitch'in hacklendiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kullanıcılar konuyla ilgili gelişmeleri takip ederken şirketten Twitter üzerinden bir açıklama geldi. Peki Twitch hacklendi mi?

TWİTCH HACKLENDİ Mİ?

Popüler canlı yayın platformu olarak bilinen Twitch hakkında hacklendiği iddiaları gündeme gelmişti. Şirketten platformun kullanıcıları tarafından da merak edilen söz konusu iddialara açıklama geldi.
Justin.tv’nin kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından 2011 yılında kurulan Twitch, oyun yayınlarıyla ön plana çıkmakta olan popüler sosyal medya platformları arasında bulunuyor.

İDDİALARA YANIT GELDİ

İDDİALARA YANIT GELDİ
Aylık 140 milyona yakın aktif kullanıcısı ve 9 milyonu aşan içerik üreticisiyle beraber 7/24 canlı yayınların gerçekleştiği platforma yapılan bir hack saldırısı sonucu kullanıcıların ve yayıncıların bugün verilerinin çalındığı iddiasına yanıt geldi.

"BİR İHLALİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DOĞRULAYABİLİRİZ"

"BİR İHLALİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DOĞRULAYABİLİRİZ"
Twitch, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak bugün büyük bir veri ihlali yaşandığını doğruladı. Ardından şirketin sözcüsü hesapta yaptığı paylaşımda "Bir ihlalin gerçekleştiğini doğrulayabiliriz. Ekiplerimiz bunun boyutunu anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ek bilgiler mevcut olduğunda topluluğu güncelleyeceğiz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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