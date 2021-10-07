Twitch hacklendi mi? Flaş açıklama geldi! Twitch verileri çalındı mı?

Justin.tv’nin kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından 2011 senesinde kurulan Twitch'in hacklendiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kullanıcılar konuyla ilgili gelişmeleri takip ederken şirketten Twitter üzerinden bir açıklama geldi. Peki Twitch hacklendi mi?

TWİTCH HACKLENDİ Mİ?

Popüler canlı yayın platformu olarak bilinen Twitch hakkında hacklendiği iddiaları gündeme gelmişti. Şirketten platformun kullanıcıları tarafından da merak edilen söz konusu iddialara açıklama geldi.

Justin.tv’nin kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından 2011 yılında kurulan Twitch, oyun yayınlarıyla ön plana çıkmakta olan popüler sosyal medya platformları arasında bulunuyor.

İDDİALARA YANIT GELDİ Aylık 140 milyona yakın aktif kullanıcısı ve 9 milyonu aşan içerik üreticisiyle beraber 7/24 canlı yayınların gerçekleştiği platforma yapılan bir hack saldırısı sonucu kullanıcıların ve yayıncıların bugün verilerinin çalındığı iddiasına yanıt geldi.