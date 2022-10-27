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Twitter'ı satın aldığını açıkladı! Peki şimdi ne olacak? İşte Elon Musk'ın sözlerinin şifreleri...

27.10.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Elon Musk'ı konuşuyor! Sosyal ağ Twitter'ı satın almak için uzun süredir çalışma yapan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sonunda muradına erdi ve Twitter'ı satın aldığını açıkladı. Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte tek bir sorunun cevabı merak edilmeye başlandı; Peki şimdi ne olacak? Bu sorunun yanıtı Elon Musk'ın yaptığı açıklamalarda olabilir. İşte Elon Musk'ın sözlerinin şifreleri...

Elon Musk Twitter'ına sonunda kavuştu. Musk, aylardır Twitter'ı satın almak istiyordu. Hatta sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almak için Twitter ile anlaşmıştı bile. Ancak araya anlaşmazlık girdi. Bunun sonucunda Elon Musk anlaşmadan vazgeçti. Herkes "Twitter ile Elon Musk tekrar bir araya gelemeyecek galiba" derken, Musk tekrar 44 milyar dolarlık teklif yaptı ve bugün Twitter'ı satın aldığını ayrıntılı bir açıklama yaparak duyurdu. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var; Elon Musk Twitter ile ne veya neler yapacak? Bu sorunun yanıtı Musk'ın Twitter'ı satın aldığını duyurmak için yaptığı açıklamada olabilir.

1) DİJİTAL KENT MEYDANI

"Reklamın doğru yapıldığında sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine çok inanıyorum..." Bu sözler de yine tahmin edebileceğiniz üzere Elon Musk'ın açıklamasından.
Reklam özellikle sosyal medya platformlarının en büyük gelir kaynaklarından biri. Twitter için de bu durum farklı değil. Ancak şirketin gelirlerini artırmak istediği biliniyor. Twitter Blue gibi ücretli bir abonelik sistemi bunun en güzel örneği.
Musk'ın bu açıklamalarından Twitter'da reklam konusunda önemli gelişmeler olacağını çıkartabiliriz. Musk'ın açıklamalarına göre, bu reklamlar kullanıcıları huzursuz edecek, keyif kaçıracak bir şekilde olmayacak.
Musk'ın bu açıklamalarından Twitter'da reklam konusunda önemli gelişmeler olacağını çıkartabiliriz. Musk'ın açıklamalarına göre, bu reklamlar kullanıcıları huzursuz edecek, keyif kaçıracak bir şekilde olmayacak.

"DÜNYANIN EN SAYGIN REKLAM PLATFORMU"

"DÜNYANIN EN SAYGIN REKLAM PLATFORMU"
Ve Elon Musk'ın en önemli ifadelerinden birine bakıyoruz. "Twitter, markanızı güçlendiren ve işletmenizi büyüten dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedeflemektedir. Bizimle ortaklık kuran herkese teşekkür ediyorum. Birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim."
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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

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