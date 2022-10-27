Twitter'ı satın aldığını açıkladı! Peki şimdi ne olacak? İşte Elon Musk'ın sözlerinin şifreleri...

Elon Musk Twitter'ına sonunda kavuştu. Musk, aylardır Twitter'ı satın almak istiyordu. Hatta sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almak için Twitter ile anlaşmıştı bile. Ancak araya anlaşmazlık girdi. Bunun sonucunda Elon Musk anlaşmadan vazgeçti. Herkes "Twitter ile Elon Musk tekrar bir araya gelemeyecek galiba" derken, Musk tekrar 44 milyar dolarlık teklif yaptı ve bugün Twitter'ı satın aldığını ayrıntılı bir açıklama yaparak duyurdu. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var; Elon Musk Twitter ile ne veya neler yapacak? Bu sorunun yanıtı Musk'ın Twitter'ı satın aldığını duyurmak için yaptığı açıklamada olabilir.

1) DİJİTAL KENT MEYDANI

"Reklamın doğru yapıldığında sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine çok inanıyorum..." Bu sözler de yine tahmin edebileceğiniz üzere Elon Musk'ın açıklamasından.

Reklam özellikle sosyal medya platformlarının en büyük gelir kaynaklarından biri. Twitter için de bu durum farklı değil. Ancak şirketin gelirlerini artırmak istediği biliniyor. Twitter Blue gibi ücretli bir abonelik sistemi bunun en güzel örneği.

Musk'ın bu açıklamalarından Twitter'da reklam konusunda önemli gelişmeler olacağını çıkartabiliriz. Musk'ın açıklamalarına göre, bu reklamlar kullanıcıları huzursuz edecek, keyif kaçıracak bir şekilde olmayacak.

Musk'ın bu açıklamalarından Twitter'da reklam konusunda önemli gelişmeler olacağını çıkartabiliriz. Musk'ın açıklamalarına göre, bu reklamlar kullanıcıları huzursuz edecek, keyif kaçıracak bir şekilde olmayacak.