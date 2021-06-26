TYT cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2021 TYT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

YKS'nin bir sınavını geride bırakan öğrenciler sınavda işaretledikleri şıkkın doğru olup olmadığını, hatalarını karşılaştırmak için cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki TYT cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2021 TYT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

TYT cevap anahtarı ne zaman açıklanıyor?

YKS sorularının cevap anahtarı her sene sınav bitiminin ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınavların birini geride bıraktı.

YKS sınavları 26 ve 27 Haziran tarihleri arasında tamamlanıyor. TYT bugün (26 Haziran) 10.15'te sona erdi. AYT ise yarın (27 Haziran) 10.15'te başlayacak. YKS'nin 3. Oturumu olan YDT ise 27 Haziran 15.45'te gerçekleşecek.

Bu üç sınav bittiğinde YKS sorularının ve cevaplarının yer aldığı içeriğin resmi makamlar tarafından paylaşılacağı öngörülüyor.

Sınav sonrası YKS soru ve cevaplarına öğrenciler elektronik ortamdan, ÖSYM'nin AİS sayfasından ulaşacak. AİS sayfasında, sınavda sorulan bütün sorular görüntülenebilir olacak.