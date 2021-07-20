Üç çocuk annesi Bar Refaeli’den dudak uçuklatan pozlar

Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran İsrailli model Bar Refeali, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. İş insanı Adi Ezra’yla 2015 yılında hayatını birleştiren modelin 3 çocuğu var.

Üç çocuk annesi dünyaca ünlü model, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çekti.

3 milyon 100 bin takipçisi olduğu Instagram'dan yayınlayan Refaeli, yayınladığı üç pozuna kelebek, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.