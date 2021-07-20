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Üç çocuk annesi Bar Refaeli’den dudak uçuklatan pozlar

20.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İsrailli top model Bar Refaeli, sosyal medyadan paylaştığı karelerle kısa sürede gündem olmayı başardı. Üç çocuk annesi modelin, fitliği dikkat çekti.

Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran İsrailli model Bar Refeali, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. İş insanı Adi Ezra’yla 2015 yılında hayatını birleştiren modelin 3 çocuğu var.

BAR REFAELİ'NİN POZLARI DUDAK UÇUKLATTI

36 yaşındaki İsrailli top model Bar Refaeli, paylaştığı bikinili karesiyle sosyal medyanın gündemi oldu.
Üç çocuk annesi dünyaca ünlü model, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çekti.
3 milyon 100 bin takipçisi olduğu Instagram'dan yayınlayan Refaeli, yayınladığı üç pozuna kelebek, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.
Kısa sürede yüzlerce yorum alan modele, iltifat mesajları yağdı. Kaldığı otelin banyosunda ve havuzundan kareler yayınlayan model, ayna selfie'siyle de dikkat çekti.
Üç çocuk annesi olmasına rağmen Refaeli, fitliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio Instagram
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