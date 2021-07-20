Üç çocuk annesi Bar Refaeli’den dudak uçuklatan pozlar

Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran İsrailli model Bar Refeali, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. İş insanı Adi Ezra’yla 2015 yılında hayatını birleştiren modelin 3 çocuğu var.
BAR REFAELİ'NİN POZLARI DUDAK UÇUKLATTI
36 yaşındaki İsrailli top model Bar Refaeli, paylaştığı bikinili karesiyle sosyal medyanın gündemi oldu.
Üç çocuk annesi dünyaca ünlü model, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çekti.
3 milyon 100 bin takipçisi olduğu Instagram'dan yayınlayan Refaeli, yayınladığı üç pozuna kelebek, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.
Kısa sürede yüzlerce yorum alan modele, iltifat mesajları yağdı. Kaldığı otelin banyosunda ve havuzundan kareler yayınlayan model, ayna selfie'siyle de dikkat çekti.
Üç çocuk annesi olmasına rağmen Refaeli, fitliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
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