Üç Kuruş dizisinin güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora, sevgilisini öpmelere doyamıyor!

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş dizisindeki performansıyla büyüleyen Aslıhan Malbora, magazin basınından uzak tuttuğu 7 yıllık sevgilisi Metin Temel ile verdiği samimi pozlarla sevenlerini heyecanlandırdı.

SEVGİLİSİNİ ÖPMELERE DOYAMIYOR

Üç Kuruş dizisindeki oyunculuğuyla sosyal medyada gündem olan Aslıhan Malbora, 2014 yılından beri Metin Temel ile aşk yaşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Aslıhan Malbora ve Metin Temel çifti, üniversite yıllarından beri bir aradalar.

Metin Temel, mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kariyerine Seven Ne Yapmaz dizisiyle başlayan Aslıhan Malbora, Ağlama Anne dizisinde, Birce Akalay ile anne kızı canlandırmıştı.