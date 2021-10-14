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  4. Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden bile gelenler var

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden bile gelenler var

14.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir oto tamirci, geliştirdiği sistem sayesinde vatandaşları büyük masraftan kurtarıyor. Arızalı parçaları değiştirmek yerine onaran tamirci, parça değişimine gitmeden 33 bin liralık bir arızayı 10-12 bin liraya çözüyor.

Nilüfer Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır oto tamir işi yapan Kenan Günel (60), İtalyan model otomatik vites araçlarda sık görülen robotik şanzıman arızasını tamir ediyor. Araç sahipleri arızalı şanzımanları değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu ise 33 bin lirayı buluyordu. Bursalı usta, bu tip arızaları makineyle tespit ederek tamir etmeye başladı. Böylece 33 bin liralık masrafı 12 bin liraya düşürdü.

ÇEVRE İLLERDEN DE GELİYORLAR

Bursa'da bu konuda tek olan Kenan Günel'e çevre illerden sürücüler tamir için araçlarını getiriyor. Araç sahipleri, Günel'in 33 bin liralık işi 12 bin liraya yaptığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor.

"PARÇAYI DEĞİŞTİRMEYEN 10-12 BİN LİRAYA YAPIYORUZ"

"PARÇAYI DEĞİŞTİRMEYEN 10-12 BİN LİRAYA YAPIYORUZ"
Uzun yıllardır tamir işiyle uğraştığını ifade eden oto tamircisi Kenan Günel, "İtalyan malı otomatik vites araçların robotik şanzıman arızalarını biz parça değiştirmeden tamir etmeye başladık. Bu parçanın değişmesi 33 bin lirayı buluyor, bu da araç sahiplerine çok geliyordu. Bir sistem geliştirip araçları makineye bağlıyor, arızayı tespit ediyoruz. Parçayı değiştirmeden 10 ila 12 bin lira arasında tamir yapıyoruz. Araç sahipleri 33 bin liralık arızanın 12 bin liraya hallolduğunu görünce bize hayır duası ediyor. Çevre vilayetlerden de müşterilerim var. İşimiz vatandaşa hizmet etmek. Vatandaşımız kaliteli hizmeti daha uyguna alsın ve ülkemizin parası yurt dışına çıkmasın istiyoruz" dedi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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