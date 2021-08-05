Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyen kişiler ücretli öğretmenlik başvurularının ayrıntılarını araştırıyor. Başvuru yaparken izlenecek adımlar merak konusu oldu. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, ilk olarak kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak. İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önemli olacak. Bu uygulama ile ücretli öğretmenlik başvurusu yapılabilecek. Öğretmen, görevlendirildiği takdirde mezuniyet belgelerini ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi gerekecek.