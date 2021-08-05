HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?

05.08.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli öğretmenlik başvurularının nasıl yapılacağı ve tarihi gibi detaylar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların ayrıntılarını araştırıyor. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyen kişiler ücretli öğretmenlik başvurularının ayrıntılarını araştırıyor. Başvuru yaparken izlenecek adımlar merak konusu oldu. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurularına dair detaylar merak edilirken başvuruların nasıl yapılacağ da araştırılıyor.
Adaylar, ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını gerçekleştirecek. Online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemleri tamamlanabilecek.

Başvurular ne zaman?

Başvurular ne zaman?
2021 senesi ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibariyle başlamış durumda. Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
e-Devlet üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, ilk olarak kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak. İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önemli olacak. Bu uygulama ile ücretli öğretmenlik başvurusu yapılabilecek. Öğretmen, görevlendirildiği takdirde mezuniyet belgelerini ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi gerekecek.

Başvuru nereden yapılıyor?

Başvuru nereden yapılıyor?
Ücretli öğretmenlik başvurusu ekranı için bu linke tıklayabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Bir kadın daha ölü bulundu! Ümitcan Uygun yeniden gözaltında

Bir kadın daha ölü bulundu! Ümitcan Uygun yeniden gözaltında

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.