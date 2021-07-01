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Üçüncü doz aşı zorunlu mu, randevuları ne zaman başlıyor? İki aşı arasındaki süre ne kadar oldu?

01.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgının etkileri ülkemizde de devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınırken, aşılama süreci ise ülkemizde hız kazandı. Aşı olan vatandaşlar tarafından üçüncü doz aşı zorunlu olup, olmadığı merak ediliyor. Peki Üçüncü doz aşı zorunlu mu? İki aşı arasındaki süre ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgınına karşın ülkemizde aşılama sürecine geçilirken, son zamanda aşılama hız kazandı. Dünya genelinde en çok aşılama yapılan ülkeler arasında ilk 9'a girerken, aşı yaşı geçtiğimiz günlerde 18 yaşa düşürüldü. Aşı olan vatandaşlar ise diğer dozların zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Üçüncü doz aşı zorunlu mu? İki aşı arasındaki süre ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Üçüncü doz koronavirüs aşısı zorunlu mu?

Koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci son zamanda ülkemizde epey hız kazanırken, ilk aşılarını olan vatandaşlar tarafından diğer dozların zorunlu olup, olmadığı merak ediliyor.
Ülkemizde geçtiğimiz aylarda aşılama süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen müjde ile aşılama yaşının 18'e düşürüldüğü açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan karara ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşı olmalarını belirtti.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ZORUNLU MU?

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ZORUNLU MU?
Bu açıklamanın ardından iki doz aşısını olan vatandaşlar üçüncü doz aşının zorunluluğunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda çocukluk aşıları dahil ülkemizde hiçbir aşının olma zorunluluğu bulunmadığı belirtiliyor.
Ancak pandemi sürecinde sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların aşı olmalarının halkın sağlığı açısından önemli olduğu vurgulanıyor.
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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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