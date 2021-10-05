Ucuz iPhone olacak gibi: iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdırıldı

Apple, iPhone SE modelleri ile uygun fiyatlı iPhone arayanların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Güncel iPhone modellerine nazaran daha uygun bir fiyata sahip olan iPhone SE modelleri, teknik kısımda ise zamanında isim yapmış Apple'ın üst düzey işlemcisini barındırıyor. Bu, 2016 yılında gelen ilk uygun fiyatlı özel sürüm iPhone iPhone SE (1.nesil) modelinden geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE (2020) ya da diğer bir adıyla iPhone SE (2.nesil) modeline kadar böyle sürdü. Şimdi ise iPhone SE 3'ün tasarımı hakkında büyük ipuçları taşıyan bazı görüntüler yayınlandı.

iPHONE SE 3'ÜN GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Twitter kullanıcısı Majin Bu, 3. nesil iPhone SE'nin görüntülerini paylaştı. Telefona ait olduğu iddia edilen görüntüler, iPhone SE 2'ye nazaran, iPhone SE 3'ün tasarımında hangi değişikliklerin olabileceğini ortaya koydu.

Aslında "hangi değişikliklerin olamayacağını ortaya koydu" desek daha doğru olur, zira telefonun sızdırılan görüntülerine baktığımızda, ilginç bir şekilde 2. nesil özel sürüm iPhone'a nazaran tasarımda pek de bir farklılık olmadığını görüyoruz. Yine çift kamera kurulumu ortada görünmüyor.

Sadece telefonun iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde olduğu gibi daha köşeli bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Üstelik sızıntıyı yapan kişi de telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak nitelemiş durumda.

Ayrıca Majin Bu, "iPhone SE, yeni iPhone mini" diyerek de iPhone 14 mini modelinin üretilmeyeceğine yönelik iddiaları destekledi.