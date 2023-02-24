UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri bugün netleşecek. İşte konuya ilişkin ayrıntılar ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 24 Şubat'ta saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN'de yayınlanacak.