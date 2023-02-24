SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

24.02.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı olarak ekrana gelecek. Temsilcimizin rakipleri play-off turunun sona ermesinin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen kura çekimi öncesi birçok kişi arama motorlarında "24 Şubat 2023 Cuma EUFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı" ile ilgili araştırma yapıyor. Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri bugün netleşecek. İşte konuya ilişkin ayrıntılar ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.

58

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 24 Şubat'ta saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN'de yayınlanacak.

03

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

JUVENTUS

JUVENTUS

LEVERKUSEN

LEVERKUSEN

MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED

ROMA

ROMA

SEVILLA

SEVILLA
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi uefa avrupa ligi kura çekimi ne zaman UEFA ligi yayınlanacak avrupa ligi kura çekimi ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü orada! "Görülmemiş şekilde arttı, istilaya hazırlanıyorlar"

Dünyanın gözü orada! "Görülmemiş şekilde arttı, istilaya hazırlanıyorlar"

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Hepsi birer dünya devi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Hepsi birer dünya devi! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Ne yaptın Angel Di Maria! Müthiş gol...

Ne yaptın Angel Di Maria! Müthiş gol...

Canın sağ olsun Trabzonspor! Fırtına veda etti...

Canın sağ olsun Trabzonspor! Fırtına veda etti...

UEFA Avrupa Ligi'nde olay var! Kaleci, taraftarı yere serdi...

UEFA Avrupa Ligi'nde olay var! Kaleci, taraftarı yere serdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.