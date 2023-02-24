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  4. Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel rakipleri kim? Gözler saat 14:00'te kilitlendi!

Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı muhtemel rakipleri kim? Gözler saat 14:00'te kilitlendi!

23.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı olarak ekrana gelecek. Temsilcimizin rakipleri play-off turunun sona ermesinin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen kura çekimi öncesi birçok kişi arama motorlarında "24 Şubat 2023 Cuma EUFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı" ile ilgili araştırma yapıyor. Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri bugün netleşecek. İşte konuya ilişkin ayrıntılar ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 24 Şubat'ta saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN'de yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

JUVENTUS

JUVENTUS

LEVERKUSEN

LEVERKUSEN

MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED

ROMA

ROMA

SEVILLA

SEVILLA
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